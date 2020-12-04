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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Mesut Özkaya Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

İHA

Prof. Dr. Mesut Özkaya Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özkaya, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, endokrin bezlerinin çalışma sistemi ve ürettikleri hormonlar ile ilgilenen yan dal uzmanlık branşı olan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları’nı bünyesine dahil etti.
Bu bağlamda; endokrinoloji, şeker hastalığı olarak bilinen karbonhidrat metabolizma bozukluğu, tiroid, hipofiz, böbrek üstü bezleri rahatsızlıkları, metabolik kemik hastalıkları, testis ve yumurtalık hormonu eksikliği ya da fazlalığı gibi hastalıkların yanı sıra protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması gibi metabolizma hastalıkları, diyabet, büyüme, gelişim, hipertansiyon da endokrinoloji biliminin alanına giriyor.
“Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özkaya kimdir”
Prof. Dr. Mesut Özkaya, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları alanındaki ihtisasını ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2000 yılında, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını ise aynı hastanede 2005 yılında tamamladı. Prof. Dr. Mesut Özkaya, 1996 ile 2000 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. İç Hastalıkları Kliniği’nde Araştırma Görevlisi olarak ve Çankırı Kurşunlu Devlet Hastanesi’nde 2001 yılında Dahiliye Uzman hekimi olarak hizmet verdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nde yan dal uzman hekimi olarak araştırma görevlisi olarak 2001 ile 2005 yılları arasında görev aldı. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nde 2005 ile 2006 yıllarında Endokrinoloji uzman hekimlik görevini başarıyla yerine getiren Prof. Dr. Özkaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Kurucu Başkanı olarak 2006 ile 2010 yılları arasında çalıştı. Doçentliği döneminde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı’nı ise 2012 yılına kadar bu üniversitede yerine getirdi.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Dalı Başkanı olarak 2012 yılında doçentlik ünvanıyla başlayan Prof. Dr. Özkaya, aynı üniversitede Profesörlük ünvanını da kariyerine ekleyerek 2015 yılında hizmet vermeye başladı. 2014 ile 2017 yılları arasında, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı gibi yöneticilik görevlerinde de bulunan Prof. Dr. Özkaya, 2017 yılına gelindiğinde ise, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevini günümüze kadar devam ettirdi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özkaya, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, European Thyroid Association (ETA), Türk Tabipler Birliği ve Türkiye İç Hastalıkları Derneği üyesidir.
Sağlık ve akademik camiada oldukça tanınan ve sevilen bir hekim olan Prof. Dr. Özkaya’nın ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunmakla birlikte, Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise oldukça ses getirmiştir. Profesör Dr. Özkaya, ulusal ve uluslararası birçok projeye de imza atmış ve bu projeleri literatürde yerini almıştır.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Mesut Özkaya’nın ilgi alanları ise, Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Obezite, Adrenal (Böbrek üstü) Bez Hastalıkları, Hipofiz Hastalıkları, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Metabolik kemik (Osteoporozis) Hastalıkları olarak gösterilmektedir.
Kariyer hayatına Medical Park Gaziantep’te devam edecek olan Prof. Dr. Özkaya, Güneydoğu’nun kalbi olan Gaziantep’e ve çevre illerdeki hastalara şifa dağıtmaya devam edecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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