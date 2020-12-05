Sanko Üniversitesinde dünya engelliler günü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanko Üniversitesinde dünya engelliler günü etkinliği

İHA

Sanko Üniversitesinde dünya engelliler günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Engellilerin Rehabilitasyonunda Fizyoterapistlerin Rolü ve Paydaşların Görüşü” konulu uzaktan erişimli seminer düzenlendi.
Moderatörlüğünü SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun’un yaptığı seminerde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Engelli bireylerle ilgili doğru zamanda doğru müdahalede bulunulmadığında, koruyucu ve önleyici tedbirler hızlıca güncellenmediğinde bunun maliyeti birey, toplum ve devlet için çok ağır” dedi.
Engelli dostu kent kapsamında ulaşılabilirlik, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra engellinin rehabilitasyonu ve ulaşılabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Şahin, “Ülkemizin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açtık. Bir yıl içinde doğru metodoloji, doğru insanlar ve doğru modeli kuruduğunuzda bu çocukların yaşamına nasıl dokunduğumuz, annelerin hayata bakışının nasıl değiştiğini, aileye, topluma nasıl dokunduğumuzu görme fırsatı oldu. Şehrimizde SANKO Üniversitesi gibi ihtisaslaşmış bir üniversitenin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun gibi hocalarımızın varlığını çok kıymetli buluyorum. Üniversiteyi üniversite yapan beşeri sermayedir. Bilim ve akılla her sorunu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teoriyle pratiği, bilimle uygulamayı birleştirerek daha da güçlü bir yöntem oluşturalım” şeklinde konuştu.
Engelli bireylerin hayata bakışı değişti
Engelli bireylerin ufukları, vizyonları ve hayata bakışlarının değiştiğini, üniversiteye giden engelli birey sayısının arttığını belirten Şahin, “Bu konuda geldiğimiz nokta önemli ama yeterli değil, daha güçlü koordinasyona ihtiyacımız var. Buradan yola çıkılarak bunu bir Türkiye modeli dönüştürebiliriz. Biz yapamazsak, kimse yapamaz” ifadelerini kullandı. “Koruyucu, önleyici tedbir, koruyamadığın ya da önleyemediğinde hızlı dokunuş ve sonrasındaki rehabilitasyon bu üç kademeyi doğru modellediğimizde buradan bir başarı hikayesi çıkacağına inanıyorum, diyen Şahin, “SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’ya, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve bölümümüz bu konuda elimizdeki en büyük hazine, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ana bilim dallarına ayrılmalı”
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sağlık sektöründe fizyoterapistlerin önemine değinerek, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak mutlaka ana bilim dallarında ayrılmalı, yeni alanlar açılmalı, bazı uygulama alanlarında özelleşmeler sağlamalısınız” ifadelerine yer verdi. Yüksek lisans eğitiminde ya da stajlarda gençleri kabiliyetlerine göre yönlendirmenin gerekliliğine de vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Palyatif bakım merkezleri ile yoğun bakım merkezlerinin de istihdam açısından kapsama alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel toplantı nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger ise konuşmasına engelliler için rehabilitasyon hizmetlerinin halen tüm dünyada yaygın ve etkili bir hizmet haline dönüşemediğini ifade ederek başladı. Prof. Dr. Düger, “Bu nedenle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üçüncüsü olan ‘herkes için sağlıklı yaşam’ ilkesinden yola çıkarak 2017 yılında Cenevre’de büyük bir toplantı gerçekleşmiş ve 2030 yılı hedefleri, ihtiyaçlar doğrultusunda açıklanmıştır. Bunların başında ilgili sağlık profesyonellerine, en çok da fizyoterapiste ulaşım güçlüğüdür” bilgisini paylaştı.
“Fizyoterapist sayısı çok az”
Fizyoterapistlerin, rehabilitasyon sürecinin asıl sorumlu üyesi olduğunu ve sağlıkta rehabilitasyon, eğitimde rehabilitasyon ve bakımda rehabilitasyon hizmetlerinden sorumlu sağlık profesyonelleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tülin Düger, “Ülkemizde özellikle Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan fizyoterapist sayısının çok az olması fizyoterapistlerin günlük hasta alım sayılarının çok yüksek olması, taşeron hizmetinde çalışmaları gibi pek çok faktör fizyoterapi hizmetlerine engelli bireylerin ulaşmasını engellemekte, çok uzun süreler sırada beklemelerine yol açmakta ve farklı engel gruplarının fizyoterapiste yönlendirilmesi gerçekleşememektedir. Oysa rehabilitasyon hizmetleri; tıbbi, psikososyal, toplum temelli, mesleki rehabilitasyon gibi süreçleri içermektedir. Bu nedenle tüm bu aşamalarda fizyoterapistlerin istihdamı, rehabilitasyon hizmetinin sigorta hizmetlerine dahil edilmesi, hastanelerde özel rehabilitasyon birimlerinin oluşturulması fizyoterapistlerin engellilerin toplumda bağımsızlığının sağlanmasında tüm bilgi ve yeteneklerini kullanarak önemli bir hizmet sunmalarını sağlamış olacaktır” ifadelerini kullandı.
“Engelsiz Yaşam Merkezi Türkiye’de ilk ve tek”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Didem Özden de konuşmasında Engelsiz Yaşam Merkezi’nin, Türkiye’de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkez olduğuna vurgu yaptı. Merkezin temel hedefinin özel gereksinimli bireylerin, gazi ve ailelerinin rehabilitasyon, psikososyal destek ve ilgili hizmetlerinin planlı, programlı, etkin bir şekilde yürütülmesi olduğuna işaret eden Özden, iki ana eğitim bölümünden oluşan merkezle ilgili, “Merkezin Destek Eğitim Birimleri; özel gereksinimli bireylere, hastane ve RAM raporları doğrultusunda bireysel ve grup eğitimlerinin planlı ve programlı bir şekilde verildiği eğitim bölümleridir. Merkezin Eğitime Destek Birimleri ise kendi kendilerine yetebilen özel gereksinimli bireyler yetiştirme ve verilen resmi eğitimlerin, sosyal alanlar ile desteklenmesi ile başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen eğitim bölümleridir” dedi.
Özden, merkezin ayrıca verdiği danışmanlık hizmetleriyle ilgili olarak “Özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerileri desteklenerek sosyal hayat ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmaya yönelik Sosyal Servis Danışmanlığı Hizmeti, özel gereksinimli birey ve ailelerinin yasal hakları, hukuksal alanda yaşadıkları sorun ve süreçler ile ilgili Hukuk Danışmanlığı Hizmeti, bireylerin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, engel gruplarına göre özel beslenme programlarının düzenlenmesi, sağlık kontrol uygulamalarının yapılması ile bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması ile ilgili olarak Sağlık Danışmanlığı Hizmeti verilmektedir. Kar amacı olmadan resmi eğitim ve sosyal alanlar ile desteklenen özel gereksinimli bireylerin, kendi kendilerine birer birey olmaları, özgüven duygularının ve sosyal yaşam becerilerinin gelişmeleri ve bu doğrultuda ebeveynsiz olarak istihdamlarına olanak sağlayacak çalışmaların yapılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda merkez her geçen gün atölye ve eğitim alanları ile ilgili gelişimleri takip ederek, kendini yenilemekte ve geleceğe ışık tutmayı amaçlamaktadır. SANKO Üniversitesi’nin de dahil olduğu üniversitelerle ilgili yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde süpervize çalışmalarını, değerli eğitimcilerin desteği ile yapmanın gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.
Seminerin moderatör SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, “Engelliler için yaptığımız her şey bizim yaşam şeklimizdir. Fizyoterapistler, yaşamın her alanında ister engelli olsun ister olmasın, toplumdaki her yaş grubundan bireyin ihtiyaç duyacağı her türlü rehabilitasyon ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir ekibin bel kemiği olarak görev yapmaktayız” diyerek süreçteki rollerini anlattı.
Prof. Dr. Ergun, “Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ve Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı’ya çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te 56 saat sürecek sessizlik başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 56 saat sürecek sessizlik başladı
İslahiye, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER İslahiye, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ...
Gaziantep'te kısıtlamaya uyuldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kısıtlamaya uyuldu
Prof. Dr. Mesut Özkaya Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mesut Özkaya Medical Park Gaziantep ...
Sanko'da 3 Doktor öğretim üyesi doçent unvanı aldı
YEREL HABERLER Sanko'da 3 Doktor öğretim üyesi doçent unvanı aldı
Kahramanmaraş´ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta, polisi şehit eden katilin ...
Hırsızlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hırsızlar güvenlik kamerasında
Gaziantep’te toplu ulaşım sokağa çıkma kısıtlamasına göre düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep’te toplu ulaşım sokağa çıkma kısıtlamasına ...
Şahinbey’den engellilere tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Şahinbey’den engellilere tekerlekli sandalye
Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı
YEREL HABERLER Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı
GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ...
Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda ...
Jandarmanın elinden karga tulumba kaçırılan küçük kız 44 gündür bulunamadı İcra kanalıyla annesinin almaya gittiği Şariban’ın bulunması için özel ekip kuruldu ancak çocuğa henüz ulaşılamadı Şariban’ın İngiltere’de yaşayan annesi çocuğunun hayatından endişe ediyor Kızıyla ilgili telefon gelen anne Zübeyde Akdeniz: "Kızım halen bulunamadı. Hayatından endişe ediyorum" "Sürekli yerinin değiştirildiği söylendi. Çocuğumu nereye götürdüler, başına ne geldi bilmiyorum. Çok korkuyorum"
YEREL HABERLER Jandarmanın elinden karga tulumba kaçırılan küçük kız ...
Gaziantep’te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep’te dikkatsizlik kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te dikkatsizlik kazalara neden oldu
Gaziantep'te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gabi ve Pili’nin hayallerini korona virüs suya düşürdü Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yaşayan iki Asya fili için eş arayışları pandemiden sonra devam edecek
YEREL HABERLER Gabi ve Pili’nin hayallerini korona virüs suya ...
MHP'den "toprak" açıklaması MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Toprağını hor gören, geleceğini zor görür”
YEREL HABERLER MHP'den "toprak" açıklaması MHP Gaziantep ...
Gaziantep’te 270 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
YEREL HABERLER Gaziantep’te 270 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
59 adet kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER 59 adet kaçak telefon ele geçirildi
Nizip’te hırsıza suçüstü
YEREL HABERLER Nizip’te hırsıza suçüstü
Gaziantep'te 653 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 653 kişiye koronavirüs cezası
Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü
YEREL HABERLER Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X