Sanko Üniversitesinde dünya engelliler günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Engellilerin Rehabilitasyonunda Fizyoterapistlerin Rolü ve Paydaşların Görüşü” konulu uzaktan erişimli seminer düzenlendi.

Moderatörlüğünü SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun’un yaptığı seminerde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Engelli bireylerle ilgili doğru zamanda doğru müdahalede bulunulmadığında, koruyucu ve önleyici tedbirler hızlıca güncellenmediğinde bunun maliyeti birey, toplum ve devlet için çok ağır” dedi.

Engelli dostu kent kapsamında ulaşılabilirlik, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra engellinin rehabilitasyonu ve ulaşılabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Şahin, “Ülkemizin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açtık. Bir yıl içinde doğru metodoloji, doğru insanlar ve doğru modeli kuruduğunuzda bu çocukların yaşamına nasıl dokunduğumuz, annelerin hayata bakışının nasıl değiştiğini, aileye, topluma nasıl dokunduğumuzu görme fırsatı oldu. Şehrimizde SANKO Üniversitesi gibi ihtisaslaşmış bir üniversitenin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun gibi hocalarımızın varlığını çok kıymetli buluyorum. Üniversiteyi üniversite yapan beşeri sermayedir. Bilim ve akılla her sorunu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teoriyle pratiği, bilimle uygulamayı birleştirerek daha da güçlü bir yöntem oluşturalım” şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin hayata bakışı değişti

Engelli bireylerin ufukları, vizyonları ve hayata bakışlarının değiştiğini, üniversiteye giden engelli birey sayısının arttığını belirten Şahin, “Bu konuda geldiğimiz nokta önemli ama yeterli değil, daha güçlü koordinasyona ihtiyacımız var. Buradan yola çıkılarak bunu bir Türkiye modeli dönüştürebiliriz. Biz yapamazsak, kimse yapamaz” ifadelerini kullandı. “Koruyucu, önleyici tedbir, koruyamadığın ya da önleyemediğinde hızlı dokunuş ve sonrasındaki rehabilitasyon bu üç kademeyi doğru modellediğimizde buradan bir başarı hikayesi çıkacağına inanıyorum, diyen Şahin, “SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’ya, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve bölümümüz bu konuda elimizdeki en büyük hazine, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ana bilim dallarına ayrılmalı”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sağlık sektöründe fizyoterapistlerin önemine değinerek, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak mutlaka ana bilim dallarında ayrılmalı, yeni alanlar açılmalı, bazı uygulama alanlarında özelleşmeler sağlamalısınız” ifadelerine yer verdi. Yüksek lisans eğitiminde ya da stajlarda gençleri kabiliyetlerine göre yönlendirmenin gerekliliğine de vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Palyatif bakım merkezleri ile yoğun bakım merkezlerinin de istihdam açısından kapsama alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel toplantı nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger ise konuşmasına engelliler için rehabilitasyon hizmetlerinin halen tüm dünyada yaygın ve etkili bir hizmet haline dönüşemediğini ifade ederek başladı. Prof. Dr. Düger, “Bu nedenle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üçüncüsü olan ‘herkes için sağlıklı yaşam’ ilkesinden yola çıkarak 2017 yılında Cenevre’de büyük bir toplantı gerçekleşmiş ve 2030 yılı hedefleri, ihtiyaçlar doğrultusunda açıklanmıştır. Bunların başında ilgili sağlık profesyonellerine, en çok da fizyoterapiste ulaşım güçlüğüdür” bilgisini paylaştı.

“Fizyoterapist sayısı çok az”

Fizyoterapistlerin, rehabilitasyon sürecinin asıl sorumlu üyesi olduğunu ve sağlıkta rehabilitasyon, eğitimde rehabilitasyon ve bakımda rehabilitasyon hizmetlerinden sorumlu sağlık profesyonelleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tülin Düger, “Ülkemizde özellikle Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan fizyoterapist sayısının çok az olması fizyoterapistlerin günlük hasta alım sayılarının çok yüksek olması, taşeron hizmetinde çalışmaları gibi pek çok faktör fizyoterapi hizmetlerine engelli bireylerin ulaşmasını engellemekte, çok uzun süreler sırada beklemelerine yol açmakta ve farklı engel gruplarının fizyoterapiste yönlendirilmesi gerçekleşememektedir. Oysa rehabilitasyon hizmetleri; tıbbi, psikososyal, toplum temelli, mesleki rehabilitasyon gibi süreçleri içermektedir. Bu nedenle tüm bu aşamalarda fizyoterapistlerin istihdamı, rehabilitasyon hizmetinin sigorta hizmetlerine dahil edilmesi, hastanelerde özel rehabilitasyon birimlerinin oluşturulması fizyoterapistlerin engellilerin toplumda bağımsızlığının sağlanmasında tüm bilgi ve yeteneklerini kullanarak önemli bir hizmet sunmalarını sağlamış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Engelsiz Yaşam Merkezi Türkiye’de ilk ve tek”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Didem Özden de konuşmasında Engelsiz Yaşam Merkezi’nin, Türkiye’de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkez olduğuna vurgu yaptı. Merkezin temel hedefinin özel gereksinimli bireylerin, gazi ve ailelerinin rehabilitasyon, psikososyal destek ve ilgili hizmetlerinin planlı, programlı, etkin bir şekilde yürütülmesi olduğuna işaret eden Özden, iki ana eğitim bölümünden oluşan merkezle ilgili, “Merkezin Destek Eğitim Birimleri; özel gereksinimli bireylere, hastane ve RAM raporları doğrultusunda bireysel ve grup eğitimlerinin planlı ve programlı bir şekilde verildiği eğitim bölümleridir. Merkezin Eğitime Destek Birimleri ise kendi kendilerine yetebilen özel gereksinimli bireyler yetiştirme ve verilen resmi eğitimlerin, sosyal alanlar ile desteklenmesi ile başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen eğitim bölümleridir” dedi.

Özden, merkezin ayrıca verdiği danışmanlık hizmetleriyle ilgili olarak “Özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerileri desteklenerek sosyal hayat ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmaya yönelik Sosyal Servis Danışmanlığı Hizmeti, özel gereksinimli birey ve ailelerinin yasal hakları, hukuksal alanda yaşadıkları sorun ve süreçler ile ilgili Hukuk Danışmanlığı Hizmeti, bireylerin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, engel gruplarına göre özel beslenme programlarının düzenlenmesi, sağlık kontrol uygulamalarının yapılması ile bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması ile ilgili olarak Sağlık Danışmanlığı Hizmeti verilmektedir. Kar amacı olmadan resmi eğitim ve sosyal alanlar ile desteklenen özel gereksinimli bireylerin, kendi kendilerine birer birey olmaları, özgüven duygularının ve sosyal yaşam becerilerinin gelişmeleri ve bu doğrultuda ebeveynsiz olarak istihdamlarına olanak sağlayacak çalışmaların yapılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda merkez her geçen gün atölye ve eğitim alanları ile ilgili gelişimleri takip ederek, kendini yenilemekte ve geleceğe ışık tutmayı amaçlamaktadır. SANKO Üniversitesi’nin de dahil olduğu üniversitelerle ilgili yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde süpervize çalışmalarını, değerli eğitimcilerin desteği ile yapmanın gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Seminerin moderatör SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, “Engelliler için yaptığımız her şey bizim yaşam şeklimizdir. Fizyoterapistler, yaşamın her alanında ister engelli olsun ister olmasın, toplumdaki her yaş grubundan bireyin ihtiyaç duyacağı her türlü rehabilitasyon ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir ekibin bel kemiği olarak görev yapmaktayız” diyerek süreçteki rollerini anlattı.

Prof. Dr. Ergun, “Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ve Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı’ya çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.