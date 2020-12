Şehitkamil’den pandemi mağduru esnafa gıda desteği

Gaziantep’in, Şehitkamil Belediyesi çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve pandemi dolayısıyla çıkarılan genelge ile iş yerleri kapanan esnafa yönelik gıda paketi desteğinde bulundu.

Pandemi süresince dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi. Daha önce de esnaf ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen yardımlar, son çıkarılan genelge ile iş yerleri kapatılan esnaf ve çalışanlarına yönelik bir kez daha yapıldı. Esnaf ve çalışanları için hazırlanan gıda yardım paketleri, kişilerin evlerinde kendilerine belediye görevlileri tarafından teslim ediliyor. Dağıtımı başlatılan gıda paketleri, ilçe genelinde pandemiden olumsuz etkilenen tüm esnafa ve çalışanlarına verilecek.

Yardımların kendileri için önemli olduğunu ifade eden Osman Tan, “Bir esnaf olarak, 20 yıllık kıraathane işletmeciliği yapıyorum. Malum pandemi döneminden dolayı iş yerlerimizi kapatmak durumunda kaldık. Bunun için de gerçekten büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımızdan razı olsun. Bu pandemi dönemi içerisinde her türlü desteğini bizlere sunuyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerimizden çıkamıyoruz. Belediyemiz, gıda malzemesi yardımında bulundu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Başkanımızın, biz esnafların yanında olması ve destek vermesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben tekrar bizleri düşünerek, bu yardımları yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Okul servis şoförü Sami Uçkan ise yaptığı açıklamada, “Malum pandemi dönemiyle okulların kapalı olması dolayısıyla servise çıkamıyoruz. Bundan dolayı da maddi konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Şehitkamil Belediyemiz, sağ olsun her zaman desteklerini bizlere sunuyorlar. Geçtiğimiz aylarda da bizlere yardımları olmuştu, bugün de aynı yardımları bizlere ulaştırıyorlar ve bizleri mağdur etmemeye gayret gösteriyorlar. Belediyemizin bizlerin yanında olması ve her zaman destek çıkması bizleri mutlu ediyor. Bu konuda Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

