Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik polisleri 4 adrese yaptığı operasyonlarda toplamda 320 kilo uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 70 parça halinde toplam 320 kilo kubar esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
Ele geçirilen paranın miktarı açıklanmazken, operasyonlarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen şahsa müjdeli haber Ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisine müjdeli haberler verdi
YEREL HABERLER "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen şahsa ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza
Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Hayvan severler sokak hayvanlarını kısıtlamada yalnız ...
Gaziantep'te polisin kısıtlama denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te polisin kısıtlama denetimi sürüyor
Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli ...
Kadın doktorlarla söyleşiler SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Ayşen Bayram: “Bir kadın hekim ve SANKO Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyuyorum” “COVİD-19 enfeksiyonundan korunmak için en güvenilir yol sağlık bakanlığımız tarafından önerilen aşıyı yaptırmaktır”
YEREL HABERLER Kadın doktorlarla söyleşiler SANKO Üniversitesi Tıp ...
Gaziantep'te mangal yakamayanlar, kebap siparişi veriyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te mangal yakamayanlar, kebap siparişi ...
Gaziantep'te tarihi yerler boş kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarihi yerler boş kaldı
Komşuların dikkati faciayı önledi
YEREL HABERLER Komşuların dikkati faciayı önledi
Baba-oğul arasındaki para isteme tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Baba-oğul arasındaki para isteme tartışması kanlı ...
Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi
YEREL HABERLER Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi
Şehitkamil’den pandemi mağduru esnafa gıda desteği
YEREL HABERLER Şehitkamil’den pandemi mağduru esnafa gıda desteği
Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek
YEREL HABERLER Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık ...
Gaziantep’te 24 saatte bin 84 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te 24 saatte bin 84 kişiye ceza
Gaziantep'te 317 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 317 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
Araban sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Araban sokakları boş kaldı
Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi kısıtlamadan haberi olmadığını söyleyen boyacı müşteri yerine karşısında zabıtayı buldu
YEREL HABERLER Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri ...
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü Gaziantep’te boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre ...
İhracat seferberliğine GAİB’ten tam destek GAİB Başkanı Fikret Kileci: "İhracatı tabana yayılması lazım"
YEREL HABERLER İhracat seferberliğine GAİB’ten tam destek GAİB ...
Gaziantep'te polisten kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te polisten kısıtlama denetimi
Sanko Üniversitesinde dünya engelliler günü etkinliği
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesinde dünya engelliler günü etkinliği
Gaziantep’te 56 saat sürecek sessizlik başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 56 saat sürecek sessizlik başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X