Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 320 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin takibinin ardından savcılık kararı ile şüphelilerin Güneş ve Yukarıbayır mahallelerindeki 4 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan baskınlarda 70 parça halinde 320 kilo kubar esrar, 2 terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paralara el koyulurken, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerine başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-12-07 10:38:58
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