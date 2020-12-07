‘Kargo bizden’ diyerek 41 ilde 82 kişiyi dolandırdılar Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 11 kişilik şebeke düzenlenen operasyonla çökertildi

Gaziantep’te, sahte sosyal medya hesapları kurarak ucuz oto parçası ilanları yayımlayan 11 şüpheli, 41 ilde 82 vatandaşın binlerce lirasını dolandırdı. Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri iki aylık teknik takibin sonucunda düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gaziantep’te, aralarında bir kadının bulunduğu 11 şüpheli sosyal medya siteleri üzerinden kurdukları sahte hesaplarla ‘ucuz oto parçası’ ilanları paylaşarak, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 82 vatandaşı dolandırdı.



‘Parayı gönder kargo bizden’

Tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara ‘kargo bizden’ diyerek güven veren şüpheliler, kendilerine yapılan havalenin ardından kayıplara karıştı. Bekledikleri kargo gelmeyen mağdurlar iletişime geçtikleri numaraları aradıklarında ise dolandırıldıklarını fark etti.

41 ilde 82 kişiyi aynı yöntemle dolandıran 11 şüpheli, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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