Gaziantep’te EBA’ya ulaşamayan öğrenci kalmayacak

Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. nin merkezini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBA üzerinden eğitim alan öğrencilerin sıkıntı yaşadığı 25 noktada altyapı güçlendirme çalışması başlattıklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘Akıllı Şehirler Projesi’ kapsamında kurum bünyesinde kurulan Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş’nin merkezini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fatma Şahin, korona virüs salgını nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim alan öğrencilerden internet sıkıntısı yaşayan bölgeler için 25 noktada çalışma başlattıklarını, altyapıyı güçlendirerek sisteme ulaşım imkânlarını sunacaklarını aktardı.

Çağın getirdiği teknoloji ve bilgi akımını iyi değerlendirerek çalışmalarını bu yönde sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte internet sıkıntısı yaşanan bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim sistemi EBA’ya ulaşamayan öğrenciler için 25 noktada çalışma başlattı. Bulut sistemi üzerinden yapılması planlanan çalışma ile fırsat eşitliği sağlanarak Gazi şehirde EBA’ya giremeyen öğrencinin kalmaması hedefleniyor. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde ki yeni çalışma yerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ile yoğun çalıştıklarını belirterek, imkanı olmayanlar için tabletleri dağıtmaya devam ettiklerini hatırlattı. Şahin, “Çocuklarımız internet ortamında eğitim hayatına devam ediyor. Ama bu internet ortamı imkânına ulaşamayan çocuklar var. 25 bölgede ekipler çalışmaya başladı. Bir sistem ile EBA’ya girip eğitimini alacağı bir sistem için çalışıyoruz. Önümüzdeki haftada belirlenen bölgeleri tek tek dolaşarak çocukların akıllı eğitimden yararlanması için altyapıyı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yönetilen “Akıllı Şehirler Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başladı. Bağlı bulunduğu kurumun Akıllı Şehir alanında ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Bilişim A.Ş., bu alanda ürettiği ürünleri diğer yerel yönetimlere de pazarlamayı hedefliyor. Kurulan şirket, genç mühendislerin teknoloji alanında bölgede istihdamını oluşturmayı hedeflerken bilgi ekonomisini hızlı yönetmeyi ve beşeri sermayeyi bölgede tutmayı amaçlıyor.

“Vatandaş odaklı yaşama dokunacak çalışmalar yapıyoruz”

Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, medeniyet tarihine bakıldığı zaman bilgiyi elinde tutanın dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayarak, “ Mühendislerle bilgi ekonomisini yönetmek için buradayız. Çok inandığım bir şey var. Bilgi güçtür, iktidar yapar. Bu yüzden mühendislik, bilgi ekonomisi çok önemli. Bilgi ekonomisini yönetirken şehri akıllandırmak, şehri yüksek teknolojiye kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Gazi şehre bakınca sanayi şehri. Sanayimizi yüksek teknolojiye çıkarmaya çalışıyor, bir taraftan da büyükşehir bünyesini bilgi ve teknoloji altyapısı ile kuvvetlendirmeye çabalıyoruz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kuvvetli bir şekilde mühendisleriyle çalışırken ayrıca Bilişim A.Ş. kurduk. Bu kurumu kurmamızın amacı ise daha hızlı bilgi ekonomisini yönetmek ve şehri akıllandırmak. Şehrin bir sorunu hakkında teknolojik altyapı ile çözüm üretiyorsan şehir akıllıdır. Şu an zamanın ruhuna bakmak gerekiyor. Bilim merkezindeyiz ama daha büyüğünü kurmak için TÜBİTAK ile Gaziantep Üniversitesi’nde 30 dönümde çalışma başlattık. Özellikle akıllı şehirlerde akıllı ulaşım, tarım, gıda, sağlık dedik. Vatandaş odaklı yaşama dokunacak çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz GİKOM Merkezi bunun için” ifadelerini kullandı.

“Şehrin güvenli, sağlıklı, akıllı şehir olması için çalışıyoruz”

Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı ulaşımda başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ve ilklere imza atıldığının altını çizerek, “Diğer belediyeler HES Kodu uygulaması ile temaslı ve pozitif hastaları toplu taşıma araçlarına almamaya çalışıyor. Bunun için teknolojin ve donanımın buna uygun olacak. HES Kodu ile bu hastaları toplu taşıma araçlarına asla almıyoruz. Otobüslerimiz güvenli ve sağlıklı. Bunu başaran ilk büyükşehir olduk. İşin özü bu şehri akıllı şehir yapmak, bilgi ekonomisini güçlendirmek için, beşeri sermaye, bilgi ekonomisi çok önemli. İyi mühendislerle çalışıyor, iyi projeler üretiyoruz. Şehrin güvenli, sağlıklı, akıllı şehir olması için çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

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