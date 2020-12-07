Bisiklet hırsızı tutuklandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 6 bisiklet hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği yerlerde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin N.Ç. ve D.B. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüphelilerden N.Ç.'yi adresinde yakaladı, D.B.ye ise ulaşılamadı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden N.Ç., çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-12-07 16:14:41
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