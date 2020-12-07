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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet hırsızı tutuklandı

DHA

Bisiklet hırsızı tutuklandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 6 bisiklet hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği yerlerde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin N.Ç. ve D.B. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüphelilerden N.Ç.'yi adresinde yakaladı, D.B.ye ise ulaşılamadı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden N.Ç., çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-12-07 16:14:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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