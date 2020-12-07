4 çocuk annesi Duygu, kendini astı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te eşi ile boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi Duygu Y. (27), kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu Y., iddiaya göre 6 ay önce madde bağımlısı olduğu öne sürülen eşi ile tartıştıktan sonra babasının evine yerleşti. Duygu Y., gece saatlerinde yalnız olduğu odada kendisini iple tavana astı. Odaya giren yakınları Duygu Y.'yi asılı hareektsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kuru morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-07 18:11:33



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