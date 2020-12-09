Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

İHA

Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

Gaziantep'te, bir vatandaş tarafından tel örgüye takılı halde bulunan yaralı kukumav kuşu, tedavi için veterinere götürülürken korkup kaçmaya çalışınca aracın göğüs kısmına sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan kuş, yetkili serviste yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Olay, Gaziantep Erikçe Ormanları'nda yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş, Erikçe Ormanları'ndaki evinin bahçesinde tel örgüye kanadı takılmış bir tür baykuş olan kukumav kuşu gördü. Yaralı kuşu bulunduğu yerden kurtaran vatandaş, durumu hobi olarak kuş fotoğrafçılığı yapan arkadaşı Ertan Tiryaki'ye bildirdi. Arkadaşının durumu anlatması üzerine olay yerine giden Ertan Tiryaki, yaralı kuşu aracına alarak tedavi için veterinere götürmek istedi. Aracıyla hareket etmeye başlayan Tiryaki, kısa bir süreliğine aracından indi, aracına tekrar bindiğinde ise kuşun olmadığını fark etti. Aracın göğüs kısmından seslerin gelmesi üzerine kuşun sıkıştığını fark eden Tiryaki, tüm çabasına rağmen kuşu bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri ile birlikte aracın yetkili servisine giden Tiryaki, yaralı kukumav kuşunu bulunduğu yerden çıkararak emin ellere teslim etti.

Küçük baykuş olarak bilinen Kukumav Kuşu
Kuşu arkadaşının bulduğunu açıklayan ve teslim aldıktan sonra aracın göğüs kısmına sıkıştığını vurgulayan Ertan Tiryaki, "Kuşu arkadaşım evinin bahçesindeki tel örgüye takılı olarak buluyor. Sonra bana bilgi verdi. Ben de gidip kuşu aldım ve aracımla Doğa Korumaya teslim etmek isterken kuş korkup kaçmak isterken aracın göğüs kısmına sıkıştı. Biz de bir türlü kuşu bulunduğu yerden çıkaramadık. Sonrasında da servise geldik ve onlar da hiçbir ücret almadan kısa bir çalışmayla kuşu bulunduğu yerden çıkardı ve biz de doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Kuşun kanadında bir yara var, o nedenle uçamıyor. Şimdi doğa koruma ekipleri de küçük baykuş olarak bu kukumav kuşunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki veterinerlere teslim edecek. Orada tedavisi yapılıp doğaya salınacak" dedi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kuşu teslim alan Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri ise gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından kukumav kuşunun doğaya salınacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü ...
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi tepki çekti
YEREL HABERLER Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına ...
İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını ...
500 evde 2 bin kişiye karantina
YEREL HABERLER 500 evde 2 bin kişiye karantina
Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ...
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ...
Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Öğrenci servisi esnafına bin 500 liralık maddi destek
YEREL HABERLER Öğrenci servisi esnafına bin 500 liralık maddi destek
Halının başkentine halı meslek lisesi
YEREL HABERLER Halının başkentine halı meslek lisesi
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Suriyeli mağdurlara 200 ton kömür yardımı
YEREL HABERLER Suriyeli mağdurlara 200 ton kömür yardımı
Şehitkamil'de covid vakası görülen binalar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Şehitkamil'de covid vakası görülen binalar dezenfekte ...
Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
Gaziantep´te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
YEREL HABERLER Gaziantep´te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve ...
Virüs 22 yıllık öğretmenin eğitim aşkını engelleyemedi 22 yıllık öğretmen karantinada bile öğrencilere eğitim vermeye devam etti
YEREL HABERLER Virüs 22 yıllık öğretmenin eğitim aşkını ...
Sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara operasyon
YEREL HABERLER Sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara operasyon
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Husumetli iki grubun kavgasında 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Husumetli iki grubun kavgasında 2 kardeş yaralandı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
4 çocuk annesi Duygu, kendini astı
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi Duygu, kendini astı
4 çocuk annesi genç kadının şok intiharı
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi genç kadının şok intiharı
Pınar, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti
YEREL HABERLER Pınar, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar ...
Mide hastalarına beslenme tavsiyesi: "Az ve sık yiyin"
YEREL HABERLER Mide hastalarına beslenme tavsiyesi: "Az ve sık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X