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Fadıloğlu, Osmangazi’deki ünite merkezini inceledi Tüm ihtiyaçlar tek merkezden karşılanacak

İHA

Fadıloğlu, Osmangazi’deki ünite merkezini inceledi Tüm ihtiyaçlar tek merkezden karşılanacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Osmangazi Mahallesi sınırları içerisine yapılan ünite merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Kısa sürede yapıyı tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmayı planladıklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Amacımız, bu bölgedeki insanlarımızın; market, fırın, kasap, şarküteri gibi her türlü ihtiyacını karşılayabileceği yerler inşa etmektir” dedi.
Göreve başladığı günden bu yana vatandaşın yaşam kalitesine etki eden uygulamalar gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, halkın tüm ihtiyaçlarına tek merkezden cevap verilebilecek şekilde dizayn edilen ünite merkezlerinin sayısına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Osmangazi Mahallesi sınırları içerisinde inşasına başlanan Osmangazi Ünite Merkezi’ni yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na ziyaretinde, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Özaslan da eşlik etti. Yapının, 2 katlı inşa edileceğini ve bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olacağı bilgisini paylaşan Başkan Fadıloğlu, merkezin çevresinin de açık otopark olacağını söyledi.
Yalnızca planlama yapmakla bu iş olmuyor
Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Osmangazi Mahallesi, çok geniş bir coğrafyaya sahiptir. Bu bölgede yoğun konut alanı bulunuyor. Daha önce aldığımız karar ile yeni yerleşim yerlerinde konutların altına dükkan yaptırmama kararı aldık. Vatandaşlarımızın, huzurlu bir ortamda yaşamalarını istedik. Ancak vatandaşımızın ihtiyacını giderebilmek için de ticari ünitelerin olması gerekiyordu. Belediye olarak şu an da yaklaşık 600 metrekare üst katında, 600 metrekare alt katında, toplam bin 200 metrekarelik bir ünite merkezini inşa ediyoruz. En kısa sürede ünite merkezimizi tamamlamış olacağız. Amacımız, bu bölgedeki insanlarımızın; market, fırın, kasap, şarküteri gibi her türlü ihtiyacını karşılayabileceği yerler inşa etmektir. Yalnızca planlama yapmakla bu iş olmuyor. Planlamayı yaptıktan sonra uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Şu anda da çok şükür planlaması yapılan bölgelerin hepsinde özellikle yukarı tarafta bulunan Esentepe Bölgesi’nde de altyapısı tamamlanan yerlerde asfalt çalışmalarımızı bitirdik. Çünkü vatandaşlarımız, biran önce buralara taşınmak istiyorlar. Onların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri adına hem altyapı çalışmalarını hem de üstyapı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyoruz. Bu şekilde ünite merkezi gereken yerlerde de ünite merkezlerini yapıp, vatandaşlarımızın daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapmasını sağlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu şekildeki hizmetlerimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerimizin ihtiyacını giderecek
Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Özaslan, “Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, mahallemizde bir takım eksiklikleri yerinde inceledi ve şu an bulunduğumuz nokta da ünite merkezini yaparak, buradaki mahalle sakinlerimizin ihtiyacını giderecek. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde yapmış oldukları asfalt çalışmaları olsun, altyapı çalışmaları olsun ve böylesine güzel bir hizmet olan ünite merkezinden dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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