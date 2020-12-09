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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuru meyve ihracatı yüzde 25 arttı

İHA

Kuru meyve ihracatı yüzde 25 arttı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz kuru meyve ihracatının Kasım 2020 döneminde 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 25,4’lük artışla 31 milyon 82 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kuru meyve ve mamulleri ihracatının 2020 yılının 11 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8.1’lik bir artışla 221 milyon 236 bin dolara ulaştığını aktaran Mehmet Çıkmaz, kuru meyve ihracatçılarını kutladı. 2020 yılının 11 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 94 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirildiğini, ülke bazlı ihracatta ilk sırada Almanya olduğuna da dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, “İkinci sırada Birleşik Devletler, sonrasında İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir” dedi.
“Bölge ihracatı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı”
Türkiye’nin ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuru meyve açısından önemli bir üretim merkezi konumunda olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, “Bölge ürünlerimizin yüksek katma değerli ürünler olarak ihraç edilmesi elbette üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için büyük önem taşımaktadır. Bunun için sektörümüzle ilgili ARGE ve İnovasyon çalışmalarına ağırlık vererek sahip olduğumuz bu değerli ürünlerimize katma değer kazandırmak ve yarı mamul ve son mamul halde ihraç etmek ülkemiz açısından önemli bir kazanım olacaktır. Birçok üretici ve ihracatçı firmalarımızın bu anlamda yürüttüğü çalışmalar, önümüzdeki süreçte olumlu sonuçlar vermeye başlayacaktır. Pandemi sürecinde kuru meyvenin insan sağlığı açısından önemi bir kez daha kavranmış, ancak alınan önlemlerden dolayı ülkelerin gümrüklerini kapatması, sokağa çıkma yasaklarının nihai tüketiciyi alışveriş merkezlerinden uzak tutması ihracatımızda aksamalar meydana gelmesinde etken olmuştur. Ancak bu yeni süreç beraberinde dijital dönüşümü, e ticaret ve e ihracatı getirmiş; ihracatçılarımız bu anlamda dönüşüme hızlı ayak uydurarak 2020 yılının 11 aylık döneminde bölge ihracatımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmıştır” şeklinde konuştu.
“Kuru meyvenin ihracat şampiyonu kayısı”
Ürün bazlı ihracatta Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ihracatı en fazla gerçekleşen ürünün kuru kaysı olduğunun da altını çizen Çıkmaz, “Birliğimizden gerçekleştirdiğimiz kuru meyve ihracatında 11 aylık süreçte en fazla ihracat 81 milyon 856 bin dolarla kuru kaysı, ikinci sırada 77 milyon 165 bin dolarla Antep fıstığı gelmektedir. Yine Birliğimizden bu süreçte 17 milyon 158 bin dolarlık kuru incir, 2 milyon 463 bin dolarlık çam fıstığı, 2 milyon 499 bin dolarlık kayısı çekirdeği, 2 milyon 452 bin dolarlık leblebi, 667 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilirken aynı dönemde 4 milyon 36 bin dolarlık çeşitli kuru meyve ihracatına imza atılmıştır. Birliklerimiz üyeleri bu süreçte 2 milyon 962 bin dolarlık çeşitli kurutulmuş meyve ihracatı da gerçekleştirirken toplam 221 milyon 236 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçılarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum” ifadelerinin kullandı.
“Fıstık üreticisi ülkeler için var yılı”
Antep fıstığı için bu yılın hem Türkiye hem de diğer üretici ülkeler için var yılı olduğunu belirten Başkan Çıkmaz “2020 Antep fıstığı rekoltesinin yaklaşık 300 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Antep fıstığı için bu yıl var yılı olup yüksek rekolteden dolayı elbette üreticilerimizin yüzü güldü. OcakKasım 2020 döneminde tüm Türkiye’den 108 milyon 134 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 11.4’lük düşüşü göstermektedir. Birliğimizden ise yüzde 0.8 oranında artış vardır. Bu düşüşün başlıca nedeni ise, dünyada diğer üretici ülkelerde de bu yıl var yılı, dolayısıyla rekoltelerinin fazla olması ve ihracatçılarımızın fiyatta rekabet etme şanslarının azlığıdır” ifadelerine yer verdi.
“En fazla kuru meyve ihracatı AB ülkelerine”
Kuru meyve ihracatında ülke grupları bazında en fazla ihracatın AB ülkelerine gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Çıkmaz, “Ülke grupları bazında yaptığımız ihracatta birinci sırayı 103 milyon 19 bin dolarlık ihracatla AB ülkeleri alırken, ikinci sırada 32 milyon 838 bin dolarla Amerika ülkeleri, üçüncü sırada 22 milyon 865 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri yer almıştır. Bu süreçte Asya ve Okyanusya ülkelerine 21 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapılırken, Eski Doğu Bloku ülkelere 16 milyon 818 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 6 milyon 352 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 5 milyon 550 bin dolar, Afrika ülkelerine 3 milyon 32 bin dolar ve serbest bölgelere toplam 4 milyon 176 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının 11 aylık döneminde bir önceki yıla oranla aynı dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 44,8’le Amerika ülkelerinde ve yüzde 35,6 ile Asya ve Okyanusya ülkelerinde görülmektedir. Birçok ülke grubunda bir önceki yıla oranla genel anlamda ihracat artışı görülmekte olup pandemi sürecine rağmen bu artış ihracatçılarımızın özverili çaba ve gayretleriyle gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

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