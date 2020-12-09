Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası

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Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine uymayan 687 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te korona virüs salgınına yönelik tedbirleri denetleyen emniyet ekipleri 687 kişiye para cezası kesti. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 337 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye de idari para cezası kesti. Denetlenen 410 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

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