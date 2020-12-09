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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapılandırma kanunu GTO'da konuşuldu

İHA

Yapılandırma kanunu GTO'da konuşuldu

GTO’nun önemli katkılarıyla hayata geçen "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu" hakkındaki tüm detaylar ve merak edilenler Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen online toplantı ile ele alındı.
Gaziantep Ticaret Odası, SGK İl Müdürlüğü ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen toplantının konuşmacıları GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ile Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer oldu.
Online toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, olağanüstü dönemlerden geçtiklerini ve bu yapılandırmaya gerçekten ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Maalesef kazandığımız para ödemelerimize yetmiyor. Tek arzumuz bu süreç bitince gidebileceğimiz bir işyerimiz olsun İşletmelerimizi kapatmamak, ayakta kalmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla yine devlete sığındık Çabamızı görün birlikte bu ekonomiyi düzlüğe çıkaralım dedik. Nihayetinde de çabalarımız karşılık buldu ve bu kanun çıkarıldı. Kanunla ilgili merak edilenleri ve detayları online bir toplantı düzenleyerek anlatmak istedik” şeklinde konuştu.
"Yüksek sesle dile getirdik"
GTO olarak bu konuyu farklı mecralarda birçok kez dile getirdiklerini aktaran Yıldırım, "Pandemi ile birlikte reel sektörün borçlarının yapılandırılması ihtiyacını raporlar, basın bültenleri aracılığıyla ve karar vericilerle yaptığımız toplantılarda yüksek sesle dile getirdik. Bizim gibi meslek örgütleri gördükleri eksiklikleri dile getirerek üyelerinin sorunlarına çözüm aramak durumundadır. Bu çerçeveden baktığımızda üyelerimizden aldığımız geri bildirimler bize gösterdi ki; mevcut vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması büyük bir ihtiyaç halini almıştı. ‘Biz vergi yükümlülüğümüzden kaçmıyoruz ama vergiyi ödeyecek parayı kazanmadık. Devlet vergi gelirlerini sürekli kılabilmek için bugün bize yapılandırma ile destek olmalı.’ dedik. En sonunda da aklın yolu bir, kanun çıktı. Emeği geçenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Dilerim uygulama neticesinde arzu edilen rahatlama sağlanır" dedi.
Başkan Yıldırım’ın konuşması ardından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ve SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu" hakkında sunumlar gerçekleştirerek yeni yapılandırma hakkındaki merak edilen detayları toplantı katılımcılarıyla paylaştı.
İşlemlerinin büyük bir bölümünün online olarak yapılabileceğini belirten SGK İl Müdürü Uzun ve Vergi Dairesi Başkanı Törer, “Vatandaşlarımızdan tek ricamız kurumlarımıza gelmeden işlemlerini online olarak yapmaları. Gerçekten kurumlarımızda önemli bir yoğunluk var. Vakaların bu denli arttığı bir süreçte online olarak yapılabilen işlemler için dahi kurumlarımıza gelenler oluyor. Buna gerek yok. Web sitelerimizden birçok işlemi yapabilir, koronavirüs bulaşma riskini azaltabilirler” diye uyarıda bulundular.
Sunumların ardından sorucevap bölümünde ise katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

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