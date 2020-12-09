Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

İHA

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber şehirde çalışmaları sıklaştırdı. Hafta sonu trafik akışının yoğun yaşandığı ana arterler olmak üzere 21 noktada asfalt bakımı gerçekleştirdi, altyapı ve asfaltlaması tamamlanan yerlerde kaldırım çalışmalarını tamamlandı.
Korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda uygulamaya konulan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışmalarını hızlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yürütmede sıkıntı yaşanan ana arterlerde asfaltlama ve tadilat çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı döneminde kent genelinde 21 noktada asfalt ve bakım onarımı gerçekleştirdi. Öte yandan büyükşehir ekipleri Fevzi Çakmak Bulvarı, Beykent 4 Nolu Cadde, Şehirgösteren ve Burak Mahallesi mevkiinde yapımı tamamlanan yol ve altyapı çalışmaları sonrası kaldırımların düzenlemesini yaptı. 15 yeni imar yolunun açılma işlemini sürdürüldü.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca Havaalanı yolunu KÜSGET Sanayi Sitesi’ne bağlayan yeni imar yolu açma çalışmaları yerinde inceledi. 3 kilometrelik, 30 metre genişliğinde olan ve 2 köprünün de içinde bulunduğu yolla beraber şehir merkeziyle üretim merkezinin arasında yeni bir alternatif oluşacak. Yol ile mevcut bağlantılarda yaşanan yoğunluğun engellemesi amaçlanırken seyahat süresini düşürecek.
"Sokağa çıkma kısıtlamasında rahat çalışıyoruz"
Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemiden dolayı vatandaşlar evdeyken teknik ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayarak, “Pandemi de şehri bir şantiyeye dönüştürdük. Yapılması gereken altı yapı ve üst yapı çalışmaları ilgili kuruluşlarıyla beraber birimlerimizle bu süreci değerlendirip kullandık. Bir sanayi şehriyiz herkes bizi organize sanayi ile bilir ayrıca biz küçük sanayi şehriyiz. Organize Sanayi oluşturan altyapı yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan küçük sanayi. Bu bulunduğumuz hatta ise küçük sanayiyi şehre bağlayıp iki köprü yaparak yaklaşık yaklaşık 30 kilometrelik hattı açacak, dolaşmadan çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımız şehre gelecek. Ana güzergâh yapmak için arkadaşlarımız imar, ulaşım ve fen işleri olarak alana girdi bu köprü tamamlandı. Altyapı kuruluşlarının hızlı bir şekilde işlerini tamamlayıp çıkmalarını bekliyoruz. Aralık ayında altyapı kuruluşlarının çalışmaları bitince Fen İşleri Daire Başkanlığı burayı hızlı bir şekilde asfaltlayacak. Küçük sanayi çok hızlı bir şekilde şehre bağlayacağız. Esnafımız bütün gün dolaşarak gidip gelmekten kurtulacak, hızlı bir şekilde seyahat edecek. Vatandaşlarımızın hem zamanını harcamalarını engelleyecek hem de araçlarından çıkan çevreye zararlı gazların salınımını azaltacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehri şantiyeye çevirerek yoğunluktan dolayı girmesi zor alanlarda rahatça çalışıyor, bu işleri bitirerek çıkıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

94 ülkeye 216 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
YEREL HABERLER 94 ülkeye 216 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası
Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı ...
Yapılandırma kanunu GTO'da konuşuldu
YEREL HABERLER Yapılandırma kanunu GTO'da konuşuldu
Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası
Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Kuru meyve ihracatı yüzde 25 arttı
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatı yüzde 25 arttı
Gaziantep'te 33 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 33 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
Fadıloğlu, Osmangazi’deki ünite merkezini inceledi Tüm ihtiyaçlar tek merkezden karşılanacak
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Osmangazi’deki ünite merkezini ...
Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi
YEREL HABERLER Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu ...
Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü ...
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi tepki çekti
YEREL HABERLER Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına ...
İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını ...
500 evde 2 bin kişiye karantina
YEREL HABERLER 500 evde 2 bin kişiye karantina
Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ...
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ...
Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Öğrenci servisi esnafına bin 500 liralık maddi destek
YEREL HABERLER Öğrenci servisi esnafına bin 500 liralık maddi destek
Halının başkentine halı meslek lisesi
YEREL HABERLER Halının başkentine halı meslek lisesi
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Suriyeli mağdurlara 200 ton kömür yardımı
YEREL HABERLER Suriyeli mağdurlara 200 ton kömür yardımı
Şehitkamil'de covid vakası görülen binalar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Şehitkamil'de covid vakası görülen binalar dezenfekte ...
Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X