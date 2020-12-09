Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.
Olay, 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çalınan vatandaşların polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Görüntülerde aynı kişi tarafından hırsızlıkların yapıldığını belirleyen polis, 22 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-12-09 13:21:19
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