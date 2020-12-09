Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.

Olay, 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çalınan vatandaşların polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Görüntülerde aynı kişi tarafından hırsızlıkların yapıldığını belirleyen polis, 22 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-09 13:21:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.