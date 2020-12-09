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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor

DHA

Gaziantep´te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önünde kalabalıklar oluştu. Polis, belirlenen noktalarda denetleme yaptı.
Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Gaziantep´te çarşıların bulunduğıu Karagöz ile Gaziler caddeleri ile buralardaki PTT ve banka şubelerinin önlerinde vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Maskelerini çenelerinin altına indirenleri polis ekipleri, gün boyu uyarırken denetim noktalarında da bilgilendirme çalışması yaptı.
Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-12-09 14:47:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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