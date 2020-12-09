Gaziantep´te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önünde kalabalıklar oluştu. Polis, belirlenen noktalarda denetleme yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Gaziantep´te çarşıların bulunduğıu Karagöz ile Gaziler caddeleri ile buralardaki PTT ve banka şubelerinin önlerinde vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Maskelerini çenelerinin altına indirenleri polis ekipleri, gün boyu uyarırken denetim noktalarında da bilgilendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-12-09 14:47:49



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