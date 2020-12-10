ANKA’dan sokağa çıkma yasağında da evde PCR testi hizmeti

Gaziantep’te, ANKA Hastanesi tarafından başlatılan evde PCR testi uygulaması sokağa çıkma yasağı olan günlerde de devam ediyor.

Vatandaşların 05331557630 numaralı aramasının ardından tam koruyucu donanımlarla evlere giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alıyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletiliyor.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde yeni tip korona virüs (Covid19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarının kurulmasının ardından korona virüs şüphesi taşıyanlar, test yaptırmak için hastaneye başvuruyor. Korona virüs testi yaptırmak isteyip de hastaneye gitmek istemeyenlere ise ANKA Hastanesi bu testi evde ya da iş yerlerinde yapma olanağı sağlıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ya da hastaneye gitmekten çekinen kişilerin, ev ya da bulundukları ortamdaki ihtiyaçları üzerine, evde test işleminin devreye sokan ANKA Hastanesi sokağa çıkma yasağı olan günlerde de hizmet vermeye devam ediyor. Bir telefonla tam koruyucu donanımlarla ev ya da işyerine giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alıyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletiliyor.

ANKA Hastanesi olarak korona virüs pozitif olan bireylerin tespit edilerek virüsün yayılmasının önüne geçilmesini hedeflediklerini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, ” Korona virüs vaka sayısında görülen artış endişeye neden oluyor. Kendisinde hastalık semptomları hisseden veya korona virüs hastaları ile yakın temaslı olan kişiler bulaş olup olmadığını öğrenmek için bize başvuruyor. Tüm dünyada devam eden Covid19 salgını ile savaşabilmek ve kimin enfekte olduğunun bilinmesi açısından PCR testi oldukça önemli. Bugün yurtdışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından da PCR testi isteniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanemizde virüsü saptamaya yönelik yapılan PCR testinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınıyor. Uzman ekibimiz tarafından alınan örnek özel bir kaba konuluyor ve bu örnek laboratuvarımızda test ediliyor. PCR testlerinin sonuçları yapılan laboratuvar incelemesinin ardından 1 gün içerisinde kişiye iletiliyor. ANKA Hastanesi olarak sağlık sorunu nedeniyle hareket kabiliyeti azalan, yatağa bağımlı olduğu için hastaneye gidemeyen kişiler için de evde test konforu sağlıyoruz. Evde PCR testi ile özellikle asemptomatik bireylerin tespit edilerek toplumdan izolasyonunun sağlanması sayesinde korona virüsün yayılımının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bu bakımdan vakit kaybetmemek adına sokağa çıkma yasağı olan günlerde de evde PCR testi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Test yaptırmak isteyenlerin 05331557630 numaralı telefon ile bize ulaşması yeterli” dedi.

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