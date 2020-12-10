Gaziantep'te 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te, bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kapsamındaki aramalarda 18 adet faturası bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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