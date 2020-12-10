Bu park, çocuklara trafik bilgisi ve bilinci kazandıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu park, çocuklara trafik bilgisi ve bilinci kazandıracak

İHA

Bu park, çocuklara trafik bilgisi ve bilinci kazandıracak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alarak bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına kısa süre önce yapımını başlanan Şehitkamil Trafik Parkı’nı Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte gezerek inceledi.
Belkıs Mahallesi'nde inşa edilen Şehitkamil Trafik Parkı inceleme gezisine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler katıldı. Şehitkamil Trafik Parkı, toplam 19 bin 95 metrekare büyüklüğe sahip olacak ve içerisinde, 24’er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü olacak. Park içerisinde, itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AVM, AFAD, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer alacağı minyatür bir şehir planlaması yapılacak. Park içerisinde 650 metre bisiklet yolu olacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunacak akülü ve pedallı araçlar kullanılacak.
"Parmakla gösterilecek bir tesis olacak"
İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Her yıl binlerce vatandaşımızı trafiğe kurban veriyoruz. Trafik kazalarına da baktığımızda önemli bir kısmının kural ihlallerinden kaynaklandığını görüyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun Türkiye genelinde başlatmış olduğu trafik eğitim parklarıyla ilgili projesi vardı. Bugün de Şehitkamil Belediyemizin Belkıs Mahallesi’nde yapımına başladığı Trafik Eğitim Parkı’na geldik. Ben bu konuda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alan üzerine, bunun yaklaşık 20 bin metrekaresi trafik eğitim alanı, 50 bin metrekaresi de normal park olacak. Buraya gelen çocuklarımız bireysel olarak gelebilir, toplu olarak gelebilir. Trafikte karşılaştığı, trafikte yaşadığı her şeyi birebir yaşayabileceği bir sistem oluşturuluyor. Çocuklara ilkokul çağında, ortaokul çağında trafik eğitimini, trafik kültürünü öğrettiğimiz takdirde bu çocuklarımız ileriki yıllarda ehliyet aldıklarında, trafiğe çıktıklarında burada öğrendiklerini uygulayacaklardır. Ben emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve parmakla gösterilecek bir tesis olmuş olacak” dedi.
"Türkiye'de örnek projelerden birisi"
Gezinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle yaptığımız faaliyeti birlikte yerinde inceleme imkanı bulduğumuz için Sayın Valimize ve Sayın Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin bahsettiği gibi İçişleri Bakanlığımızın bu konuda özel bir çalışması var. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak daha önceden imar planını yaparken, planladığımız bir bölgeydi. Burada ana binanın içerisinde iki derslikli sınıfta çocuklarımız, teorik olarak eğitim alacaklar. Bu Parkımız, Türkiye’de örnek projelerden bir tanesi olacak. Amacımız, burada alt yaş grubundaki çocuklarımızın okullardan direkt bir derse gelmiş gibi burada uygulamalı eğitim alabilsin. Bu alanın içerisinde bisiklet öğrenme parkuru da var, araç kullanma parkuru, aynı zamanda da yaya olarak, yani bir sınıf yaya eğitimi alıyorsa diğer sınıf bisiklet eğitimi alacak, diğer bir sınıf ise araç kullanacak. Amacımız; maksimum düzeyde çocuklarımızı buradan faydalandırmak. İnşallah Sayın Valimizin de desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber biz bu işi devam ettirmek istiyoruz. Her çocuğumuzun burada mutlak suretle eğitimi alsın istiyoruz. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HKÜ’nün golf eğitmenine gümüş madalya
YEREL HABERLER HKÜ’nün golf eğitmenine gümüş madalya
Evinin otoparkında intihar etti
YEREL HABERLER Evinin otoparkında intihar etti
HKÜ’lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
YEREL HABERLER HKÜ’lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
600 ton yük taşıyabilen deprem ranzası üretti
YEREL HABERLER 600 ton yük taşıyabilen deprem ranzası üretti
Gaziantep'te 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Engelsiz eğitim için “hak temelli” tez çalışmasına ödül
YEREL HABERLER Engelsiz eğitim için “hak temelli” tez çalışmasına ...
ANKA’dan sokağa çıkma yasağında da evde PCR testi hizmeti
YEREL HABERLER ANKA’dan sokağa çıkma yasağında da evde PCR testi ...
Sumudica: "Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir" Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Benim için beyaz ya da siyah insan ayrımı yoktur"
YEREL HABERLER Sumudica: "Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu ...
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama ...
Gaziantep´te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep´te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde ...
Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
94 ülkeye 216 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
YEREL HABERLER 94 ülkeye 216 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı ...
Yapılandırma kanunu GTO'da konuşuldu
YEREL HABERLER Yapılandırma kanunu GTO'da konuşuldu
Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası
Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Kuru meyve ihracatı yüzde 25 arttı
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatı yüzde 25 arttı
Gaziantep'te 33 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 33 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
Fadıloğlu, Osmangazi’deki ünite merkezini inceledi Tüm ihtiyaçlar tek merkezden karşılanacak
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Osmangazi’deki ünite merkezini ...
Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi
YEREL HABERLER Aracın göğüs kısmına sıkışan yaralı kukumav kuşu ...
Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü ...
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi tepki çekti
YEREL HABERLER Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X