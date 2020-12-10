Sitenin otoparkında silahla vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te 28 yaşındaki bir kişi, oturduğu sitenin kapalı otoparkında başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerine durulurken, şahsın apartmandan çıkış ve garaja gidiş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, site sakini Yunus Emre A., sabah saatlerinde motosikletiyle gezeceğini söyleyerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra apartmanın garajına inen Yunus Emre A., apartman görevlileri tarafından saatler sonra kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, intihar ettiği düşünülen Yunus Emre A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasında

Yunus Emre A.'nın babası ve diğer yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, şahsın apartmandan çıkış anı ile etrafı gözetlemesi ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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