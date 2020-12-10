Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi



GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Cerablus kentinde, güvenlik güçlerince patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi. Sürücüsü gözaltına alınan kamyonetteki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Gaziantep´in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin Cerablus kentinde yerel kolluk kuvvetleri öğleden sonra el yapımı patlayıcı yüklü bir kamyoneti durdurdu. Sürücüsü gözaltına alınan kamyonetteki patlayıcılar da kontrollü şekilde imha edildi.

Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcılara ilişkin soruşturma başlatıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus´ta; 10 Aralık 2020 günü saat: 13.00 sıralarında El Humran Köyü´nde yapılan kontrolde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü kamyonet ile bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP olay yerinde imha edilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-10 22:28:29



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