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Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi

DHA

Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi


GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Cerablus kentinde, güvenlik güçlerince patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi. Sürücüsü gözaltına alınan kamyonetteki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.
Gaziantep´in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin Cerablus kentinde yerel kolluk kuvvetleri öğleden sonra el yapımı patlayıcı yüklü bir kamyoneti durdurdu. Sürücüsü gözaltına alınan kamyonetteki patlayıcılar da kontrollü şekilde imha edildi.
Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcılara ilişkin soruşturma başlatıldığı vurgulanarak şöyle denildi:
"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus´ta; 10 Aralık 2020 günü saat: 13.00 sıralarında El Humran Köyü´nde yapılan kontrolde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü kamyonet ile bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP olay yerinde imha edilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-12-10 22:28:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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