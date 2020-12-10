Cerablus'ta bomba yüklü kamyonet ele geçirildi

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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un El Humran köyünde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü kamyonet yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör pençesinden kurtulan Cerablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü kamyonet ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cerablus’ta bugün saat13.00 sıralarında El Humran köyünde yapılan kontrolde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü kamyonet ile bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada yerel kolluk birimleri ve adli makamların gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı vurgulandı.

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