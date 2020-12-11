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GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Zeytin, Antep fıstığından sonra şehrimizde en fazla üretimi yapılan tarımsal ürünlerin başında gelmekte” “Markalaşma ve pazarlama hedefleri, sektörün geleceğinde belirleyici rol oynamakta” “Zeytinde markalaşma ve pazarlama önem taşıyor”

İHA

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Zeytin, Antep fıstığından sonra şehrimizde en fazla üretimi yapılan tarımsal ürünlerin başında gelmekte” “Markalaşma ve pazarlama hedefleri, sektörün geleceğinde belirleyici rol oynamakta” “Zeytinde markalaşma ve pazarlama önem taşıyor”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’te Antep Fıstığından sonra en fazla üretimi yapılan zeytinin, markalaşma ve pazarlama gibi üretim sonrası safhalarda iyi değerlendirilmesinin ürüne iç ve dış pazarlarda katma değer sağlayacağını söyledi.
Gaziantep’te bu yıl toplam zeytin rekoltesinin, Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin raporuna göre geçen yıla oranla daha yüksek tahmin edildiğini kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, “Zeytin, şehrimizin Antep fıstığından sonra üretim alanlarında en fazla tercih edilen ikinci tarımsal ürünü. Yıllara göre ağaç varlığındaki artış, şehrimizde zeytin üretim alanlarının geliştiğini göstermekte. Bu kapsamda zeytinin tıpkı Antep fıstığı gibi şehrimizin tarımsal alanda bir marka değeri olabilmesi için üreticilerimize ve işletmecilerimize önemli görevler düşmekte” dedi.
Zeytinin katma değeri yüksek, özellikle dünya pazarlarında çok fazla talep gören ve arz fazlası olmayan bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, bu nedenle ürünün hasat edilip, işlenmesi ve pazarlanmasına kadar geçen tüm süreçlerin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Gaziantep’te elde edilen zeytinyağının saflık, berraklık ve tadım konusunda çok özel bir ürün olarak öne çıktığını vurgulayan Akıncı, “Zeytin, bölge üreticimiz için önemli bir tarımsal gelir kaynağı oluşturmakta. Üretim alanı açısından Gaziantep önemli bir potansiyele ev sahipliği yapmakta. Her yıl üzerine koyarak kendini daha da geliştiren bu potansiyeli en doğru şekilde yönlendirmemiz gerekmekte. Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmemiz de gerekiyor. Bunun için yüksek verim ve kaliteli üretim hedeflerimizin yanına, mutlaka ARGE çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım. Bu hedefler sektörün geleceğinde belirleyici unsur olarak üreticimize katma değer sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinatörlüğünde oluşturulan, Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin 2020/2021 sezonu tahmin raporunu da değerlendiren Akıncı, “Zeytin üretiminin yapıldığı bölge ve illere göre hazırlanan tahmin raporu doğrultusunda bu sene ülkemizde toplam zeytin rekoltesinin 1 milyon 316 bin 850 ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Toplam zeytinyağı üretiminin ise 172 bin 813 ton olması hesaplanmakta. Geçen yıla oranla ülke genelinde zeytin rekoltesinde bir düşüş beklenmekte. Gaziantep özelinde ise UZZK tahmin raporuna göre toplam zeytin rekoltesinin bu sene 54 bin 632 ton seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülmekte. Bu yılki rekoltenin yaklaşık 2 bin 732 tonunun sofralığa, 51 bin 900 tonunun ise yağlığa ayrılarak, bundan ortalama 11 bin 533 ton zeytinyağı elde edilmesi tahmin edilmekte. Hasat mevsimi devam eden zeytinde tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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