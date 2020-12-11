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İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Covıd-19 sonrasının yenidünya düzeni tartışıldı

İHA

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Covıd-19 sonrasının yenidünya düzeni tartışıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) işbirliği ve Kalyon PV desteğiyle gerçekleşen 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi (İEZ), "Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi" ana temasıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’nin en önemli ekonomi organizasyonlarından biri olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Zirve, farklı ülkelerden gelen iş insanlarını buluşturdu. Zirve’de yaptığı konuşmada, 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin arama konferansı hedefi ile başladığını ve bugün çok önemli bir etkinlik haline geldiğini dile getiren HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, organizasyonun stratejik konulara odaklandığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Küreselleşmenin etkisi ile sürekli dönüşen dünya düzenine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile aynı gün yapılan Zirvede ‘Yeni Dünya Düzeni’ masaya yatırıldı.
HKÜ ‘İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’, İktisat Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Özkök’ün ‘Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güvenliği’ başlıklı panelin moderatörlüğünü yaptığı Zirvede; eş zamanlı 10 ayrı panel gerçekleştirildi. İçerdiği güncel konular ile ses getiren Zirvede, alanında uzman panelistler, kilit noktalara değindi.
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi, ‘İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’ ile taçlandırıldı. Teması ve içeriği ile büyük yankı uyandıran Zirve, ‘İklim Değişikliği Defilesi’ ile sona erdi.

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