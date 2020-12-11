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PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba etkisiz hale getirildi

DHA

PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba etkisiz hale getirildi


Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)YURT içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, üzerindeki baskıyı azaltmak ve kendisine hareket alanı kazanmak için strateji değiştirerek kontrol noktalarına yönelik saldırı talimatı verdi. Suriye'nin Resulayn kentinde 2 askerin şehit olduğu bomba yüklü araçla terör saldırısı sonrası deşifre olan örgütün; Şanlıurfa Viranşehir'de kontrol noktasına yönelik canlı bomba saldırısı ise polisin dikkati sayesinde önlendi. Güvenlik güçleri Suriye ve sınır hattında teyakkuza geçerken, etkisiz hale getirilen canlı bombayla bağlantısı olabilecek çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı. 
Terör örgütü PKK; yurt içinde bitme aşamasına gelmesi sınır ötesi harekatlar ile de Suriye ve Irak'ta hareket alanının kısıtlanması ve yeni katılım olmamasının ardından girdiği çıkmazdan kurtulmak ve tabanına mesaj vermek için güvenlik güçlerine yönelik saldırı talimatı verdi. Terör örgütü elebaşlarının verdiği talimatlar doğrultusunda saldırıların Suriye uyruklu teröristlerce yapılması istendi. Terör elebaşları; sınır ötesi harekatlar ile terör örgütünden kurtarılan bölgelerde Türk askerinin koordinasyon görevi yaptığı yol kontrol noktalarına bomba yüklü araçlarla, Türkiye'de ise polis ve askerlerce oluşturulan kontrol noktalarına bomba yüklü araç veya canlı bomba yöntemiyle saldırı yapılması talimatı verildi. Terör örgütünün böylelikle Suriye içindeki kontrol noktalarında Türk askerinin çekilerek hareket alanı kazanmayı, Türkiye'de ise Suriye uyruklu teröristler ile yapılacak saldırılar ile Türk halkının sığınmacılara karşı ayaklanması ile kaos ortamı oluşturmayı hedeflediği belirlendi.
SURİYE'DE 2 ŞEHİT
İstihbarat birimlerinin ulaştığı bu bilgi sonrası güvenlik güçleri de alarm durumuna geçti. Dün saat 15.30 sıralarında Suriye'nin Resulayn kentinin Haseke yolu üzerindeki yol kontrol noktasına kamyonetle gelen bir terörist saldırı düzenledi. Hain saldırıda 2 Türk askeri ile 2 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu, 6 Türk askeri ile 2 SMO askeri ise yaralandı. Saldırının ardından bölgede alarm durumuna geçilirken, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla bağlantısı olabilecek çok sayıda kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE'DE DE EŞ ZAMANLI SALDIRI PLANI
2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası istihbarat birimleri terör örgütünün eş zamanlı olarak Türkiye'de de benzer bir saldırı planladığı bilgisine ulaşarak güvenlik güçlerini uyardı. Uyarının ardından 2 askerin şehit olduğu saldırının gerçekleştiği Resulayn'da 70 kilometre mesafedeki Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe girişinde güvenlik güçlerince durdurulan bir taksi içerisindeki terörist, korse ile beline bağladığı patlayıcıyı infilak ettirmek istediği sırada durumu fark eden polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Teröristin beline sardığı korsedeki parça tesirli 1,5 kilo patlayıcı da kontrollü şekilde imha edildi.
SURİYE'DEN EYLEM İÇİN GÖNDERİLMİŞ
Viranşehir'de kontrol noktasındaki polisleri hedef alan saldırıyı yapmak için gelen teröristin yapılan incelemede, Suriye uyruklu Beşir El Abjil olduğu tespit edildi. Suriye'nin Kamışlı bölgesinden kısa süre önce illegal yollarla Mardin'e geldiği ve eylem için Viranşehir'deki kontrol noktasına dikkat çekmemek için taksi ile hareket ettiği belirlenen canlı bombanın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saflarında yer aldığı, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Resulayn bölgesinde bulunduğu belirlendi. Teröristin sınırdan beline sarılı korsedeki patlayıcı ile geçiş yaptığı ve engellenmesi durumunda üzerindeki bombayı infilak ettirmek üzere talimatlandırıldığı saptandı. Teröristin üzerinde ele geçirilen C-4 türü patlayıcının daha fazla can kaybı ve yaralanmaya yol açması için çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği ortaya çıktı.
SALDIRIYLA BAĞLANTILI OLANLARA OPERASYON
Son anda engellenen saldırının ardından Suriye uyruklu canlı bomba ile bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, bazı kişiler gözaltına alındı. Teröristin sınırdan geçişi ve Viranşehir'deki kontrol noktasına yönelik saldırı girişimine ilişkin sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, ifadesi doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceği de öğrenildi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ
Suriye ve Türkiye'de yarım saat arayla kontrol noktalarını hedef alan terör saldırılarının ardından güvenlik güçleri de alarm durumuna geçti. Terör örgütü PKK/YPG'nin hedef seçtiği kontrol noktalarına yönelik olası saldırı ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alınması istendi. Yapılan uyarıda; kontrol noktalarında kademeli geçişi sağlayan barikat sayısının artırılarak araçların yavaşlamalarının, şüpheli görülen araçlardaki kişilerin de güvenlik güçlerinden uzaktan kontrollü şekilde indirilmelerinin sağlanması istendi. Yol kontrol noktalarında görevli personelin çelik yelek giymesi, şüpheli durumlara duyarlı şekilde yaklaşılması uyarısı yapılırken, güvenlik güçlerinin bulunduğu alan ve çevresine sivil araç parkına izin verilmemesi, polis ve askerlerin kullandığı servislerin güzergahlarının da değiştirilmesi istendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-12-11 13:54:06

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