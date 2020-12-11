Işıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı

Gaziantep'te bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen genç kızın kontrolündeki araca çarparak kaçtı.

Olay, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serra K. idaresindeki 27 TC 207 plakalı Renault marka araç, cadde üzerindeki ışıklarda yeşil ışığın yanmasını bekliyordu. Bu esnada sürücüsü öğrenilemeyen 27 Z 2329 plakalı Volkswagen marka araç, Serra K.'nın kullandığı aracın yanına yanaştı. İki araç da kırmızı ışıkta beklerken, 27 Z 2329 plakalı araç yeşil ışığın yanmasıyla ani bir çıkış yaparak Serra K.'nın kullandığı araca çarptı. Kaza sonrası genç kızın aracında maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan diğer sürücü ise bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası ne yapacağını bilemeyen genç kız, panik içerisinde çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, kendisinin suçsuz olduğunu ve karşı tarafın aracına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.