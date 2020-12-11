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Vücudundaki kabarıklıklara Medıcal Park Gaziantep Hastanesinde çare buldu

İHA

Vücudundaki kabarıklıklara Medıcal Park Gaziantep Hastanesinde çare buldu

Gaziantepli Mehmet Ali Akkurt'un el ve ayaklarında oluşan kabartılardan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonucunda kurtuldu.
Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Ali Akkurt'un el ve ayaklarındaki alerjik olduğunu düşündüğü kabartılara Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde çare buldu. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özkaya’ya başvurdu ve ilgili genel değerlendirmelerini ve gerçekleştirdiği muayene hakkında bilgiler paylaştı.
"Uygulandığımız tedavi çare oldu"
Prof. Dr. Mesut Özkaya, "Hastamız bize başvurduğunda, vücudunun çeşitli bölgelerinde yoğun kızarıklık ve kabartılar mevcuttu. Gerçekleştirdiğimiz muayene sonucunda, hastamızda ailevi kolesterol şüphesi tahmininde bulunduk. Yapılan tetkik sonuçları, özellikle de diyabet ve trigliserid değerleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Hastamızın Trigliserid değeri 4700, Glikoz değeri ise 400 civarında seyrediyordu. Bu durum karşısında trigliserid ve kan şekeri değeri yüksek seviyede olan Mehmet Ali Bey’e Ailevi Trigliserid Yüksekliği ve buna bağlı olarak gelişen erken yaş diyabet tanısı ile dün serviste yatışını sağladık. Hastamıza, İnsülin infüzyon, heparin ve yağ seviyesini düşürücü ilaç tedavi yöntemi uygulandı. Hastamızın tedavisi ve takibi düzenli bir biçimde yapılmaktadır. Uyguladığımız tedavi sonucunda Mehmet Ali Bey’in 4700 seviyesindeki trigliserid düzeyi şimdi 700 düzeyinde, Şeker seviyesi 400’lerde iken şu an 150 seviyesine düşürülmüştür" dedi.
"Tüm çalışanlara teşekkür ederim"
Mehmet Ali Akkurt ise yaptığı açıklamada, "Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne daha önceden çocuğumuzu muayeneye getiriyorduk. El ve ayaklarımda içi dolu biçimde olan kabartılar vardı. Bunun için de önceden birçok sağlık kurumuna gittim bana tedavi uygulandı ama bu tedaviler kısa süreli oldu. Kızarık ve kaşıntı şikayetlerim artınca bu hastalığın hormonlarla ilgili olabileceğini düşünerek Prof. Dr. Mesut Bey’e geldik. Dünden beri hastanede tedavi görmekteyim, hastane ortamını sevmememe rağmen bu hastanede kendimi evimde gibi hissettim. Öncelikle değerli hekimim Mesut Bey’e ve tüm çalışanlara ilgileri için çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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