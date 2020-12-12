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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

İHA

(Özel) Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

Gaziantep’te faaliyet gösteren Sahne Leblebi tiyatro grubu oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorlarını sokak hayvanları için kulübeye dönüştürerek Kavaklık Park’ına yerleştirdi.
Gaziantep’te bir grup arkadaşın bir araya gelerek kurduğu Sahne Leblebi Tiyatro grubunun oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorunu sokak hayvanları için feda ettiler. Tiyatro oyuncuları havaların soğumasıyla Kavaklık Park’ında üşüyen köpekler için tiyatro dekorlarını kulübeye dönüştürdü. Kulübeyi kavaklık parkına yerleştiren oyunculardan drama öğretmeni Müyesser İncenacar, “Keşke sokak hayvanları için daha çok şey yapabilsek” dedi.
“Sokak hayvanları kış aylarında çok zorluk çekiyor”
Yaklaşık 3 yıldır bir köpek beslediğini aktaran İncenacar, köpeğiyle birlikte her sabah Kavaklık Park’ına geldiklerini söyledi. Sokak hayvanlarının kış aylarında çok zorluk çektiğini belirten İncenacar, “Mevsim şartları onları çok kötü etkiliyor. Bizde bunun üzerine bizim tiyatro oyunu dekorlarımızdan bir köpek kulübesi yapmaya karar verdik. Küçük bir garajda bu köpek kulübesini yaptık. İçi ve dışına da yalıtım yapacağız. Sabah akşam onlara mama bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını insanlar alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar hayvanlara çok tepki veriyor. İnsanlar hayvanların kendilerine zarar verebileceğini düşünüyor ancak öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
“Tiyatro dekorları boşuna durmasın istedik”
Tiyatro gruplarının Antep’te yerel bir tiyatro grubu olduğunu sözlerine ekleyen İncenacar, “Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben 12 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum zaten. Grubun kurucusu benim. Gönüllü arkadaşlarla birlikte yaklaşık 56 yıldır çalışıyoruz. Onlarla birlikte tiyatro yapıyoruz. Pandemiden dolayı tiyatro yapamıyoruz. Bizde tiyatro dekorları boşuna durmasın istedik. Onları kesip biçtik. Bir araya getirip dekorlardan kulübe yaptık. Daha çok yapabilsek keşke ve her yerde olsa. Bizim için sıkıntı değil. Dekoru her türlü yaparız. Umarım insanlar bunu güzel karşılar. İnsanların tepkisinden kaynaklı çok fazla kulübe koyamadık. Köpekten nedense korkuyorlar. Kediden bile korkuyorlar. Hayvanlara parkta mama vermemize bile kızanlar var. Umarım sokak hayvanları için daha çok şey yapabiliriz. İnsanların destek çıkması gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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