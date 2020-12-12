Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, işlek caddelerde, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti. Sessizliğin hakim olduğu kentte, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimse görünmedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI
2020-12-12 11:16:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.