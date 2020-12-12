Çakmakla oynarken, dedesinin evini yaktı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, Suriye uyruklu Süleyman Cedan'ın uyuduğu sırada 5 yaşındaki torunu çakmakla oynamak isteyince yangın çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen Cedan, kendisine yardım edilmesini istedi.

Yangın, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İddiaya göre, dedesi uyuduğu sırada eve giren 5 yaşındaki Muhammed, çakmakla oynamak isterken perdeyi tutuşturdu.

Perdenin alev almasıyla başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verildi.

Gelen ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Süleyman Cedan, "Torunlarım her sabah yanıma gelirler. İlaç içtikten sonra uyuya kalmışım. Torunum çakmakla oynarken evi yakmış. Torunlarım uyandırdı beni, kalktığımda her yer alev almıştı. Battaniyeyle söndürmeye çalıştım ama olmadı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bize yardım yapılmasını istiyorum. Yatağımız, battaniyemiz, eşyalarımızın hepsi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-12-12 12:53:28



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