Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi



Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZTİANTEP´te hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik işçileri sokakları temizledi. İşçiler, insanlar evlerde olduğu zaman çevre kirliliğinin azaldığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde iş yükü artan çalışma kollarından biri de temizlik görevlileri oldu. Binlerce kişinin evlerine kapanmasının ardından Gaziantep'te, sokaklar ve parklarda oluşan kirliliği temizleyen görevliler işlerini yapmaya devam etti.

'İNSANLAR EVDE OLUNCA DAHA AZ KİRLENİYOR'

İşini severek yaptığını ifade eden ve röportaj sırasında işini bırakmayan Mahmut Sellüm, "Biz buraları temizleyerek millete hizmet ediyoruz. İnsanlar evde olunca buralar daha az kirleniyor. Pazartesi gelin bakın, buralar yine çekirdek kabukları ile dolu olacak. Buraları kirletmek kul hakkıdır. Yıkamasak oturacak halleri kalmaz. Ben işimi çok seviyorum" diye konuştu.

'HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN TEMİZLİYORUZ'

İnsanlar olmadığı zaman çevre kirliliğinin de olmadığını ifade eden Ahmet Tur ise, "İnsanlar evdeyken bizde temizliği yapıyoruz. Şu anda insanlar olmadığı için daha az kirleniyor. İnsanlar olduğu zaman daha çok kirleniyor. Herkes elinden geleni yapsa bu kadar kirlilik olmaz. Hepimizin sağlığı için temizliği yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-12-12 13:34:06



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