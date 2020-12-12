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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’in 30 yıllık su sorunu çözüldü

İHA

Gaziantep’in 30 yıllık su sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak katıldığı Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesine bağlı Düzbağı mevkiinde düzenlenen ‘Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı’ açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli, devasa bir yatırım açtıklarını belirterek, “Başkanımız Fatma Hanımın kurumumuza yapmış oldu talep üzerine 2 yıl gibi bir sürede yapılmış oldu. Şu ana kadar harcanan para 2.6 milyar. Biliyorsunuz bir de Doğanpınar barajını açtık ki oda 80 bin hektarlık alana hitap eden bir baraj. O barajla birlikte 3.2 milyarlık devasa bir yatırımı açtık. Elbette Gaziantep’in kalan yatırımları tamamlandığında 1 milyar doların üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Elbette güzide şehrimiz bu yatırımları hak ediyor her konuda öncü şehir olmaya aday. İhracatıyla, sanayisiyle, gastronomisiyle yeni yeni şehirleşmesiyle hakikaten doğu illerimizin bir incisi haline geldi” dedi.
144 kilometre uzunluğunda bir irsale hattı ile suyun kalitesi bozulmadan vatandaşlara ulaşacağını kaydeden Pakdemirli, “Bizde özellikle bakanlığımız konusuna giren sulama yatırımlarında hem belediyemize hem de Gaziantep halkımıza destek olmak gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu ve meşakkatli bir iş size bugün burada kolay görünüyor ama 144 kilometre uzunluğunda bir irsale hattından bahsediyoruz. İçinden arabaların geçebileceği tünellerden bahsediyoruz. Ve bu suyu 144 kilometre boyunca memba suyu kalitesinde taşıyıp Gaziantepli vatandaşlarımıza ulaştırmaktan bahsediyoruz. Burası üç etap henüz diğer etaplar tamamlanmadı barajı var, arıtma tesisi var bunlarında tamamlanmasıyla beraber yine devasa yatırımlarımıza yenilerini katmış olacağız. Bu şu anda Gaziantep ‘in 100 milyon metre küp diyeceğim, diyeceksiniz ki bu nedir? Yıllık ihtiyacının yarısını buradan karşılıyoruz barajı tamamladığımızda da Gaziantep’in yıllık ihtiyacının hepsini karşılayacak şekilde bir su potansiyeli sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’te 2050 yılına kadar su problemi olmayacak
“Mevcut kaynaklarında düşündüğümüz zaman bundan sonra Gaziantepliler 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemleri kalmamış olacak” diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:
“ Türkiye’de bizim bakanlığımızla beraber birçok atılım yapmakla birlikte birçok şehrimizin de 20 30 yıllık planlamasını zaten yapmıştık. Özellikle Gaziantep, Kilis gibi hızlı artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için mastır planlarımızı hızlı bir şekilde değiştirdik.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakan Pakdemirlli’ye teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Evliya Çelebi’nin ‘buraları anlatmaya ne kalem, ne kelam yeter’ sözünü hatırlatarak, “Mezepotamya’dan Akdeniz’e uzanan su hattındayız. Buradaki, su yönetimi altın yönetimi petrol yönetimi kadar önemli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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