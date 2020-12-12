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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzbağ İçmesuyu isale hattı, ülkemizin en büyük ikinci projesidir

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzbağ İçmesuyu isale hattı, ülkemizin en büyük ikinci projesidir


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'nin Melen'den sonra içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin açılışı için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir" dedi. 
Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan projenin açılışı için düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. Törene ayrıca,  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep Valisi Davul Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.
`ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İKİNCİ PROJESİ´
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuki ve idari reformlarla ülkeyi ilk 10'a sokmayı hedeflediklerini belirterek, "Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır. Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var" diye konuştu.
KENTİN ACİL İÇME VE KULLANMA SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Proje hakkında bilgi veren Bakan Bekir Pakdemirli, proje regülatöre dayalı isale hattı, içme suyu artıma tesisi ve Düzbağ barajı olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, ilk etapta regülatör vasıtası ile yıllık 96.6 milyon metreküp, Düzbağ barajı devreye girdiğinde ise yıllık 173.6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temiz elde edeceklerinin altını çizdi.
Gaziantep'e 130 kilometre mesafedeki Kahramanmaraş'ın Çağlayacerit ilçesi kırsalındaki Düzbağ Mahallesinden geçen ve Fırat Nehri´nin bir kolu olan Göksu Çayı üzerine yapılan regülatör vasıtasıyla kentin acil içme ve kullanma suyu sorunu çözüldü.
'GAZİANTEP EKONOMİDE ÖNCÜ'
Programda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in 100 yıl önce İstiklal Harbine öncülük yaptığını bugün ise ekonomik bağımsızlık mücadelesinin öncüsü olduğunu belirterek, "Sağlıktan ulaşıma, eğitimden tarıma 2023 hedeflerine emin adımlarla durmadan yürüyoruz. Bu hizmetlerle geleceğe emin adımlarla yürüme kararlılığındayız. Tüm bu çalışmalarla 2023 ve 2053 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
`ŞU ANA KADAR 2.6 MİLYAR HARCANDI´
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, 2 yılda tamamlanan projeye 2,6 milyar TL harcandığını belirterek şöyle konuştu:
"Bugün aynı zamanda Doğanpınar barajını da açtık. O da 80 bin hektara sulama anlamında hitap eden bir baraj. O barajla beraber 3.2 milyarlık devasa bir yatırımı açtık. Gaziantep´in kalan yatırımları da tamamlandığında 1 milyar TL´nin üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu zorlu ve meşakkatli bir iş. Buradan kolay gözüküyor ama 144 kilometre uzunluğunda bir isale hattından söz ediyoruz. İçinden arabaların geçebileceği tünellerden bahsediyoruz. Bu suyu 144 kilometre boyunca temiz suyu taşıyıp Gaziantepli vatandaşlarımıza ulaştırmaktan bahsediyoruz."
Pakdemirli, projenin 3 etap olduğunu henüz diğer etapların tamamlanmadığını ifade ederek, "Barajı ve arıtma tesisi var. Bunların da tamamlanması ile beraber yatırımlarımıza yenisini katmış olacağız. Gaziantep´in yıllık su ihtiyacının yarısını buradan karşılıyoruz. Barajı tamamladığımızda da kentin yıllık ihtiyacının hepsini karşılayacak şekilde su potansiyeli şaplamış olacağız" dedi.
`HAYALDİ, BAŞARILDI´
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, böylesine büyük bir projeyi 2 yılda bitirdiklerini aktarıp, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Türkiye´nin Melen´den sonraki en büyük su projesi Düzbağ. Bu projede onlarca mühendis yüzlerce vatandaşımız çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın liderliğinde de hayaldi başarıldı. Bize düşen şey karınca gibi çalışmaktı. Bu uğurda da elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-12-12 16:56:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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