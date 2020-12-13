Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'in tarihi sokakları, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sesizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde uygulanan yasakların ikinci gününde Gaziantep'in işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlamaya uyulması için denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Kentte binlerce turistin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda her gün yankılanan çekiç sesleri susarken, kale çevresindeki müzeler, tarihi Bey Mahallesi'nin sokaklarında sessizlik hakim.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-13 13:05:35



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