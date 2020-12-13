Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı Sokağa çıkan 664 kişiye ceza kesildi

Gaziantep’te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 664 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptığı denetimlerde son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 664 kişiye ceza yazdı. Ayrıca kontrollerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 173 kişi ile karantinaya aykırı davranan 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ekipler 254 iş yerini de kontrol ederken, denetimlerde kurallara aykırı bir durum ya da olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Cuma günü saat 21.00'da başlayan 56 saatlik kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'de sona erecek.

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