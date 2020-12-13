Kur'an kursundan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

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Gaziantep'te Kur'an kursundan bilgisayar ve projeksiyon cihazı çalan hırsız, yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde devriye atan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. M.K.K. isimli şahsın yanında bulunan bilgisayar, projeksiyon cihazı, modem ve muhtelif malzemelerin Kur'an kursundan çalındığını tespit eden ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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