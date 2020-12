23 yıldır yüksek gerilim trafolarına komşuluk yapıyorlar Bomba üzerinde oturduklarını belirten mahalleli, her an patlama, yangın ve elektrik çarpma korkusuyla yaşamaya çalıştıklarını belirtti

Gaziantep’te 20 bin nüfuslu mahalle, yüksek gelirim trafolarının apartmanların altında olmasından dolayı diken üstünde yaşıyor. Bomba üzerinde oturduklarını belirten mahalleli, her an patlama, yangın ve elektrik çarpma korkusuyla yaşamaya çalıştıklarını belirtti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 20 bin nüfuslu Merveşehir Mahallesi'ndeki 9 apartman ve bir caminin bodrum katında bir daire büyüklüğünde yüksek gerilim trafosu bulunuyor. Yaklaşık 23 yıldır bulunan trafolar nedeniyle bomba üstünde yaşam sürdürdüklerini belirten mahalleli, trafonun sesinin bile kendilerini korkutmaya yeterli olduğunu anlattı. 23 yıldır yetkili elektrik dağıtım firmasına trafoların taşınması için dilekçe veren mahalle sakinlerinin dilekçeleri yıllardır cevapsız kalıyor.

Ses nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten mahalleli, elektrik kesildiği zaman kesintiden kaynaklı dairelerin sallandığını ileri sürdü. Trafoların biran önce kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, trafoların kaldırılmaması durumunda sorumlu şirkete dava açacaklarını dile getirdi.

Nasreddin Hoca Apartmanı'nda oturan Veysel Karaözdemir, trafonun üstünde oturan ev sahibi olduğunu belirtti. Sesinden çok rahatsız olduklarını aktaran Karaözdemir, çocuklarının çok korktuğunu söyledi. Evi yeni satın aldığını ifade eden Karaözdemir, “Evi alırken evin altında trafo olduğunu da bilmiyordum. Trafoyu hiç görmedim. Geceleri çok ses yapıyor. Rahatsızlık veriyor. Uyuyamıyoruz. Trafo apartmanın altından kalkarsa daha güzel olacak. Böyle bir saçmalık olamaz. Binada insan yaşıyor. Burada mesele olan canımızdır. Elektrik gittiği zaman çok büyük ses geliyor. Sonuçta burası yerleşim yeridir. Hem bulunduğu yerde riskli. Allah etmesin sel falan kalksa direkt trafoya etki eder. Trafoyu su basar. Evimle trafo arasında 2 metre bile yok” dedi.



“Bir ara patladı, bombadan farksızdı”

Nasreddin Hoca Apartmanı yöneticisi Yusuf Albayram ise yıllardır trafonun dışarıya taşınması için mücadele ettiklerini ifade etti. Sadece kendi apartmanlarında olmadığını, Merveşehir Mahallesi’nde 9 apartmanın altında trafo olduğunu vurgulayan Albayram, “O zamanki elektrik dağıtım firması olan TEDAŞ’la baya görüştük. Bir sürü dilekçe verdik. Ancak herhangi bir çözüm bulunmadı. TEDAŞ bize “Zamanında trafoların bulunduğu yerleri biz belediyeden satın aldık. Burası bizim mülkümüz. Ancak belediye bize yer gösterirse üçüncü şahıslara zarar gelmemesi için başka yere taşırız” diyor. Hatta bir defasında patlama yaşandı. 2005 yılında kapıcımızı da elektrik çarptı. Ölümden ucuz kurtuldu. Biz baya bir tazminat ödedik. Biz kaldırılmasını istiyoruz. Artık devlet buna bir çözüm bulsun. Çocuklar girip oynuyor. Bir ara kapısı açıktı ben kapattım. Çocukları elektrik çarpabilir. Su baskını tehlikesi de var. Kaza geldikten sonra keşke demenin bir anlamı yok. Tedbiri kaza olmadan önce almak gerekiyor. Trafonun sesi dışardan duyuluyor. Bir kere patladı. Bombadan farksızdı” diye konuştu.



“Elektrik kesildiğinde dairem sallanıyor”

Ahmediye Apartmanı sakini Mustafa Ünal da, yüksek gerilim trafosunun hemen üzerinde oturduğunu söyledi. Elektrik kesildiğinde çıkan sesin çok korkutucu olduğunun altını çizen Ünal, “Yani can taşıyoruz. Evlatlarımız var. Çocuklar korkuyla yaşıyor. Kaç defa TEDAŞ’a başvurduk. Ancak gelen sadece bakıyor. Kimsenin bir işlem yaptığı yok. Senelerdir şikayet ediyoruz ancak bir gelişme yok. İnsan sağlığı bu kadar önemsiz olamaz. Çocukların korkuyla yaşaması normal mi? Hiç hoş değil. İnşallah tez zamanda gereken yapılır. Trafoyla aramda bir metre gibi bir mesafe var. Çok bir mesafe yok. Elektrik gittiğinde benim dairem bile sallanıyor” ifadelerini kullandı.



“23 ailenin hayatı tehlikeye atılıyor”

23 yıldır trafonun apartmanın altında olmasından dolayı endişe duyduklarını anlatan Ahmediye Apartmanı sakini Bekir Toprak, “Zaman zaman sağanak yağmur ve fırtına olduğunda trafoda patlamalar meydana gelebiliyor. Bu binada 23 aile oturuyor. 23 ailenin hayatı tehlikeye atılıyor. Aynı zamanda binanın altında trafo olduğundan dolayı evlerimizin değeri düşüyor. Bazen trafoya bağlı elektrik direğinde kablolar kopuyor. Çok ciddi riskler oluşuyor. Yetkililer sesimizi duysun. Lütfen bu trafoyu hemen kaldırsınlar. Aksi takdirde trafodan dolayı elektrik dağıtım şirketine tazminat davası açacağız. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmamalı? Trafolar dışarıda uygun yerlere taşınabilir. Şayet bu yapılmazsa şirkete dava açacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.