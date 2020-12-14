Akıma kapılan işçi, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıma kapılan işçi, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

Akıma kapılan işçi, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, inşaatta kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Mustafa Örgüç (51), tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra yaşamını yitirdi. Örgüç'ün ölümünün ardından yapılan koronavirüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
Olay, ağustos ayında Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Kaynak ustası Mustafa Örgüç, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı. Örgüç, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Örgüç, burada 3 aylık tedavinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir aydır da bu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Örgüç, dün gece yaşamını yitirdi. Vefatının ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen 4 çocuk babası Örgüç´ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-12-14 11:44:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Online psikolog dönemi Gaziantepli genç girişimcinin geliştirdiği projeyle psikologlar hastalarına online olarak terapi uygulayabiliyor
YEREL HABERLER Online psikolog dönemi Gaziantepli genç girişimcinin ...
Gaziantep ormanlarındaki kızıl geyik sayısı araştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep ormanlarındaki kızıl geyik sayısı ...
Silah kaçakçılığı operasyonu: 7 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı operasyonu: 7 tabanca ele geçirildi
23 yıldır yüksek gerilim trafolarına komşuluk yapıyorlar Bomba üzerinde oturduklarını belirten mahalleli, her an patlama, yangın ve elektrik çarpma korkusuyla yaşamaya çalıştıklarını belirtti
YEREL HABERLER 23 yıldır yüksek gerilim trafolarına komşuluk ...
İki zabıta korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki zabıta korona virüsten hayatını kaybetti
Kur'an kursundan bilgisayar çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kur'an kursundan bilgisayar çalan hırsız yakalandı
Adam voleybol galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Adam voleybol galibiyetle döndü
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
YEREL HABERLER Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Korona virüs bir aileden 3 kişinin ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Korona virüs bir aileden 3 kişinin ölümüne neden oldu
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı Sokağa çıkan 664 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı Sokağa çıkan 664 ...
Şimşek’ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama
YEREL HABERLER Şimşek’ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama
Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı
Medya dünyası bu nikahta buluştu
YEREL HABERLER Medya dünyası bu nikahta buluştu
Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı
YEREL HABERLER Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı SANKO Holding listede en çok şirketi bulunan grup oldu
YEREL HABERLER Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması ...
Düzbağ Projesi için Gaziantep’e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ’yü ziyaret etti
YEREL HABERLER Düzbağ Projesi için Gaziantep’e gelen yazar ve medya ...
Şehitkamil’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzbağ İçmesuyu isale hattı, ülkemizin en büyük ikinci projesidir
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzbağ İçmesuyu isale hattı, ...
Gaziantep’in 30 yıllık su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Gaziantep’in 30 yıllık su sorunu çözüldü
Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri de şaşırttı
YEREL HABERLER Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri ...
HKÜ’den engellilik ve kadın temalı konferans
YEREL HABERLER HKÜ’den engellilik ve kadın temalı konferans
Gaziantep'te 63 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem Gaziantep genel huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Gaziantep'te 63 şüpheli şahsa uyuşturucudan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X