Gaziantep'te, 1180 kişiye 'koronavirüs' cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1180 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün polis ekiplerince kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1094, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 83 kişiye 900'er lira ceza kesildi. Açıklamada, ayrıca denetimler sırasında karantina hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 3 kişinin ise 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-14 12:12:20



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