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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fadıloğlu, kovid-19 hastalarına umut oldu

İHA

Fadıloğlu, kovid-19 hastalarına umut oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçirdiği Kovid19 hastalığından sonra plazma kan bağışında bulundu. Başkan Fadıloğlu, “Hastalığı geçirmiş olan kardeşlerimizin, iyileştikten 28 gün sonra mutlaka immün plazma kan bağışında bulunmalarını hassaten rica ediyorum” dedi.
Çin’de başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan SARSCoV2 virüsüne bağlı bir hastalık olan Kovid19 hastalığı ile ilgili önemli tedavi yöntemlerinden biri olan immün plazma kan tedavisi, pandemi dönemindeki en önemli mücadele yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçirdiği Kovid19 hastalığının ardından 28 gün geçtikten sonra immün plazma kan bağışında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yapılacak bağışlara engel olmadığını vurguladı.
"Bağışta bulunmalarını rica ediyorum"
Şehitkamil Belediyesi tarafından Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilen 139 Nolu Sosyal Tesiste immün plazma kan bağışı yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kan verme işleminin ardından, "Ben, öncelikle tüm Kovid19 hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hastalığı geçirmiş olan kardeşlerimizin, iyileştikten 28 gün sonra mutlaka immün plazma kan bağışında bulunmalarını hassaten rica ediyorum. Hastalığı atlatanlar, nasıl sıkıntıların çekildiğini biliyor. Başkalarının o sıkıntıları çekmemesi adına bu özveride bulunmaları insanlık gereğidir. Ben de daha önce Kovid19 rahatsızlığı geçiren biri olarak, immün plazma kan bağışında bulundum. Özellikle ben Pazar günü burada görev yapan tüm Kızılay çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin 365 gün 24 saat kan alımıyla ilgili faaliyetlerini devam ettiriyorlar. İmmün plazmayla ilgili olarak da hafta içi yine belirli saatlerde, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de yine Cumartesi ve Pazar günleri bu faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Tabi bir yandan immün plazmaya ihtiyaç varken, diğer taraftan da kan bağışına ihtiyaç var. Şu an immün plazma alınan Değirmiçem Mahallemizde bulunan 139 Nolu Sosyal Tesisimizde aynı zamanda kan vermek isteyen vatandaşlarımızın kan verme imkanı da var. Ben immün plazma kan bağışında bulunacak vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum, sokağa çıkma kısıtlaması var diye buraya gelemeyeceklerini düşünmesinler. Buraya geldiklerinde kendilerine kan verdiklerine dair belge verilerek, sorunsuz bir şekilde evlerine dönebilmeleri sağlanıyor. Ben, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hastalığı geçirmiş ve kan bağışında bulunan tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.
"Bağışta bulunmaya devam ediyorum"
Kan bağışı çağrısında bulunan Kızılay Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, “Kovid19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş tüm hastalarımıza 139 Nolu Sosyal Tesisimizde hafta içi 08.30 ile 24.00’a kadar hizmet vermekteyiz. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ise sabah 09.30 ile 21.30’a kadar hizmet veriyoruz. Tüm Kovid19 hastalığını geçirmiş hastalarımızı, immün plazma bağışında bulunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
"Her bağışçı 3 kişiye can olabilir"
Her bağışçının 3 kişiye can olabileceğini belirten Gaziantep Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Akıncı, “Şehitkamil Belediye Başkanımız, bugün immün plazma bağışında bulundu. Kendisi Kovid19’u geçirdi. Şu an sağlıklı olduğu için ve üzerinden 28 gün geçtiği için de 3 kişiye can olabilmek için buraya gelip bağışta bulundular. Allah, hayırlarını şimdiden kabul etsin. Duyarlı olan tüm vatandaşlarımızdan da immün plazma bağışında bulunmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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