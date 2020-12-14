Gaziantep’te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı Gaziantep'te son 24 saatte 170 sürücüye ceza kesildi, 68 araç trafikten men edildi

Korona virüs tedbirleri gereği dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep’te denetim yapan trafik ekipleri, 170 sürücüye cezai işlem uygularken 68 aracı trafikten men etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatinde kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarına kurduğu kontrol noktalarında 2 bin 308 aracı denetledi. Denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 31 sürücüye hız ihlalinden,8 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 108 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 170 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde 68 aracın trafikten men edildiği 3 sürücü belgesine ise el konulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.