Şahinbey Belediyesi'nden eşini koronavirüsten kaybedenlere 1500 lira

'Sizce kim bu bebek?'

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te merkez Şahinbey Belediyesi, koronavirüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara 1500 TL nakdi yardım yapacağını duyurdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların mağduriyetini gidermek adına iş yerleri kapanan esnafa ve usta öğreticilere 1500 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Tahmazoğlu, koronavirüs salgınında eşlerini kaybeden vatandaşlara da 1500 TL nakdi yardımda bulunarak destek vereceklerini ifade ederek, "Koronavirüsten dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza 1500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir' dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-14 17:59:55



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