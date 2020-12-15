Çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu takas eden şahıs tutuklandı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde takas ettiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde satan bir şahsa yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Y.B. isimli şüpheli şahsın Narlıtepe Mahallesi'nde bulunan ikametine baskın düzenlendi. Yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet çalıntı elektronik eşya ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli Y.B. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.