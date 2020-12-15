Aracıyla yayaya çarpıp ölümüne neden oldu Yayaya çarpan sürücü jandarmadan kaçamadı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Gaziantep’te yol kenarında yürüyen yaya çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin titiz çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı.



Olay, 8 Aralık 2020 tarihinde GaziantepAdıyaman D850 kara yolu Şehitkamil ilçesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yol kenarında yürüyen M.K. isimli şahsa, F.K. isimli şahsın kullanmış olduğu araç çarptı. Çarpmanın ardından M.K. isimli yaya hayatını kaybederken, araç sürücüsü F.K. kimseye fark ettirmeden olay yerinden kaçtı. M.K. isimli şahsın cansız bedeni ise 9 Aralık 2020 tarihinde vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. İncelemelerini derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), F.K. isimli şahsın aracıyla M.K.'ya çarparak ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kaçan sürücü, JASAT ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şüpheli F.K. adli makamlara sevk edildi.

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