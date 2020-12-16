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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatma Şahin yeşil ekonomiye dikkat çekti

İHA

Fatma Şahin yeşil ekonomiye dikkat çekti

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Diyarbakır’da düzenlenen, “Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" toplantısına katıldı.
Şahin, toplantıda dünyanın yeşil ekonomiyi merkezine aldığını belirterek, “Bize düşen bunu bir kalkınma modeline dönüştürmek. Bulunduğumuz topraklar bu model üzerine çalışmak için çok uygun” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye Belediyeler Birliği’nin organize ettiği "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" konulu toplantı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel açıdan Türkiye’nin ekonomik avantajları üzerinde duruldu, dünyanın pandemiden sonraki olası hamleleri görüşülerek bölgenin salgının ardından nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği konuşuldu.
"Yerli aşıyla birlikte dünyayı cennete dönüştüreceğiz"
TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgenin çok özel olduğunu, Dicle'nin ve Fırat'ın çocukları olarak bir araya geldiklerini ifade etti. Bölgenin bereketinin ve güzelliklerinin dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Şahin, "İnşallah, baharda yerli aşımızla birlikte çok hızlı bir şekilde hayatı toparlayacağız. Bunlar birer sonuç. Bugün adı korona yarın başka bir şey. Dünyayı cennete dönüştürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün pandemiden sonra kurulan dünyada anahtar kodlar ne olacak, bugünden bunu görüp kendi şehrimizi, bölgemizi buna uygun hale getirmezsek yani yenilenmezsek yeniliriz. Rekabeti yönetemeyiz. Bu yüzden TBB olarak dünya nereye gittiğini çalıştık" şeklinde konuştu.
"Dünya 'yeşil ekonomi' diyor"
Salgınların ekonomiye etki ettiğini ve hızlı kararlar alınamadığını, sorunlara neden olduğunu aktaran Şahin, dünyada yeşil ekonominin gündeme olduğunu, bunları konuşmaları gerektiğini belirtti. TBB olarak bölgesel toplantıları çok önemsediklerini, bastıkları toprakların çok kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, "Bu ekonomi, istihdam, gelecek. Rabbim vereceği her şeyi vermiş. Kıpkırmızı bir toprak ve çok bereketli. Dünyaya bu gözle bakın, dünyanın hiçbir yerinde bu bereket yok. Bize düşen bunu nasıl kalkınma modelini dönüştüreceğiz. Dünya yeşil ekonomi diyor yapacak ilk yer güneydoğu" ifadelerini kullandı.
Sağlıklı ve dirençli şehirler kodlamasının biran önce yapılması, akıllı şehirler için yüksek teknolojilerin kullanılması gerektiğini aktaran Şahin, dijitalleşmenin önemli olduğuna değindi.
"Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin emrindeyiz"
Yerli ve milli enerjinin, demokrasinin ve kalkınmanın yerelde başladığını ifade eden Şahin, "Sürdürülebilir kalkınma denilen bir şey var. Artık ekonomik kalkınma yetmiyor. Toplumsal huzur ve barış için sosyal adaleti ve barışı sağlamamız, insani gelişmişlik kriterlerinizi arttırmamız, çevresel kalkınmayı bir bütün olarak görmemiz lazım. Yalnızca devletten beklemeyeceğiz. Ankara versin biz de harcayalım demeyeceğiz. Öyle bir dünya yok. Kendi öz kaynağımızı nasıl çoğaltacağız? Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin emrinde ve hizmetindeyiz. Bunu birlikte başarmamız lazım. Diyarbakır'ın dağlarında çiçekler açtığında burada festivaller yapacağız. Diyarbakır'ın çocuklarıyla çiçekler toplayacağız. Diyarbakır annelerinin ağlamadığı, güldüğü, başını yastığa koyduğunda umutla baktığı bir Diyarbakır, bölge istiyoruz. Bölge ve bölgenin insanı bunu hak ediyor. Bunun için el ele vereceğiz"ifadelerini kullandı.
"Pandemi mücadelesindeki başarımız tesadüf değil"
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedeflediklerine vurgu yaparak, “Hiçbir pandeminin kıyamete kadar sürmediğini, toplantının amacının da pandemi sonrası nasıl bir dünyanın bizleri beklediğidir. Pandemiyle mücadelede en iyi ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu bir tesadüf değil. Son 20 yılda sağlıkta devrim yaşandı. Bu da pandemide mücadelede başarı getirdi. Elbetteki pandemiyle mücadelenin sağlık ayağı yok. Ekonomiyle ilgili çok önemli tedbirler alındı. Can suyu kredileri verildi, sosyal destek paketleri açıklandı, en son esnafımız için açıklanan ve toplam tutarı 5 milyar lirayı bulan paketlerle ekonomiyi de ayakta tutmak. Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz” dedi.
“Bölgesel kalkınma çok önemli”
Pandemiden çıkma sürecinde bölgesel kalkınmanın önemli olduğunu dile getiren Karaloğlu, bölgelerin potansiyelini ortaya çıkarmanın ve iş birlikleriyle güçlerini öteye taşımanın gerekliliğine değindi. Karaloğlu, "Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizmi çalıştayı yaptık. Bölgede turizmi nasıl geliştireceğimizi, tanıtımın da şehir bazlı değil bölge bazlı yapılarak daha büyük imkalanlara nasıl ulaşabileceğimizle, ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıyı yapalı bir ay oldu ve şu anda pandemiye rağmen iç turizmde tur operatörlerinin tamamının sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde 3 gece 4 günlük turlar satılmaya başlandı. Şehir olarak değil bölgesel olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde nelerin olacağını gördük. Bu toplantıda da bir ilin diğer ilin eksiğini tamamlayacak potansiyelinin olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de görüntülü ve sesli uzaktan bağlantı sistemiyle toplantıya katılarak birer konuşma yaptı.

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