Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapılan caddelerde, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları uyarıyor.

Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, yayılımın azaltılması amacıya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kentte insan yoğunluğunun olduğu 11 caddede 4 metrekare alana 1 kişi olacak düzenleme kararı aldı. Yeni kararın ardından yoğunluğun en fazla olduğu çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise insanların sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yan yana yürümeye ve alışveriş yapmaya devam ettiği görüldü. Caddede görev yapan polis ve zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maskelerini çene altına indirmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği saptanan 556 kişiye idari para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2020-12-16 15:57:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.