Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2 (Maç sonucu)

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'Sizce kim bu bebek?'

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor’u 32 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Batuhan Er’in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Bahattin Köse kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 01

39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Kozulj düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11

43. dakikada Oğuz Ceylan’ın ortasına kafa vuruşu yapan Furkan Soyalp’in şutu direkten döndü.

65. dakikada Enver Cenk'in ortasında Muhammet Demir'in kafayla indirdiği topu Mirallas gelişine tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 21

81. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Mksm kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31

88. dakikada Gökhan Meral'in pasında topla buluşan Cerem Talha Dinçer, hafif aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 32





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Erkan Akbulut xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba xxx, Oğuz Ceylan xx (Mirallas dk. 64 xxx), Ulaş Zengin xx (Mksim dk. 46 xxx), Kubilay Aktaş xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx ( Papy dk. 69 xx), Jefferson xx, Sousa xx (Tetteh dk. 64 xx), Kozulj xxx, Enver Cenk Şahin xx, Furkan Soyalp xx (Muhammet Demir dk. 46 xx), Andre Felipe xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Alin Tosca, Olkowski, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx (Numan Çürüksu dk. 75 x), Gökhan Meral xx, Yiğit Canguru x (Semih Karadeniz dk. 58 x), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Murat Cem Akpınar xx, Muhammed Gönülaçar xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Mesut Özdemir dk. 67 x), Batuhan Er xx ( Ramazan Çevik dk. 67 x), Bahattin Köse xx (Cerem Talha Dinçer dk. 75 xx)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Kozulj (dk. 39), Mirallas (dk. 65), Mksim (dk. 81) (Gaziantep FK), Bahattin Köse (dk. 15), Cerem Talha Dinçer (dk. 86) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Jefferson, Mehmet Erdem, Andre Felipe (Gaziantep FK), İrfan Başaran, Talha Batuhan (Kocaelispor)

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