Ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yeri ve 1 evi soyan 5 hırsızı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 iş yeri ve 1 evde gerçekleşen hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A., F.Z., A.K., M.T. ve A.Y. isimli 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli Nizip Adliyesine sevk edildi.
Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken hırsızların görüntülerdeki rahat tavırları dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.