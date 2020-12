Mehmet Büyükekşi: “Fenerbahçe maçını kazanacağımıza inanıyorum” “Sumudica ile çalıştığımız için mutluyuz” “Performansımız alkışı hak ediyor”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’e değer katan bir takım olduklarını vurgulayarak ligin 13. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanacaklarına inandığını söyledi. Büyükekşi, başarılı teknik adamları Sumudica ile çalıştıkları için mutlu olduklarını da vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takımlarının son haftalarda gösterdiği performansın Gaziantep şehri adına gurur kaynağı olduğunu ifade eden Büyükekşi, Süper Lig’in 13. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçını kazanacaklarına inandığını söyledi. Büyükekşi, Rumen teknik adama Marius Sumudica ile çalıştıkları için mutlu olduklarını da vurguladı.



“Performansımız alkışı hak ediyor”

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligde ve kupada yollarına emin adımlarla devam ettiklerini ve bu nedenle büyük sevinç duyduklarını belirterek, “Takımımız sezona gerçekten çok iyi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezonun son sekiz karşılaşmasını kaybetmeyen bir takım olarak özgüvenli bir sezon başlangıcı yaptık. Ligin ilk haftasında istenmeyen mağlubiyet almamıza rağmen sonrasında takımımız ayağa kalkmasını bildi. Son oynadığımız Başakşehir karşılaşmasında gösterilen mücadele ve alınan üç puanla tüm Türkiye’ye nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Türkiye Kupası’nda da Kocaelispor karşısında tecrübemiz ve kalitemizin de katkısıyla son 16 takım arasına kalmayı başardık. Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla giden bir performans sergiliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, Türk Futboluna değer katıyoruz ve bu performansımız taraflı tarafsız herkesin alkışını hak ediyor” dedi.



“Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz”

Süper Lig’in 13. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükekşi, “Fenerbahçe, Türk futbolunun en önemli markalarından birisi. Her zaman şampiyonluğa oynayacak bir seviyedeler ve onlara büyük saygımız bulunuyor. Ligdeki tüm camialar gibi onları da dost camia olarak görüyoruz. Bu sezon da ciddi bir kadro planlamasıyla, çok daha güçlü bir rakip olarak karşımızda olacaklar. Elbette biz de çok güçlü ve neler yapabileceğini göstermiş bir takımız. Rakibimizin gücüne ve tarihine saygı duyuyoruz ancak galibiyet için her zaman olduğu gibi mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız tribünde olamayacaklar belki ama dualarıyla yanımızda hissedeceğiz. Karşılaşmanın sonunda Gaziantep şehrini bir kez daha sevindirmenin gururunu yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kazanmak ve yenilmeme serisini sürdürmek istiyoruz"

Fenerbahçe’nin son maçta yaşadığı puan kaybının, bu karşılaşmayı daha da önemli hale getirdiğini vurgulayan Büyükekşi, “Rakibimiz, şampiyonluk hedefiyle sezon başında ciddi bir yapılanma içerisine girdi. Belki geçtiğimiz hafta kendi sahalarında aldıkları yenilgiyle bu maçta konsantrasyon olarak daha da üst seviyede olacaklardır. Onlara saygımız bulunuyor ancak biz de iyi bir takımız. Ligde 18 Ocak 2020 tarihinden bu yana evimizde mağlup olmuyoruz ve bu istatistik bizim açımızdan çok önemli. Futbolcularımız olsun, teknik heyetimiz olsun bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyoruz. Son 21 resmi karşılaşmada yalnızca bir yenilgi alan bir takımız ve tüm rakiplerimizi mağlup edebilecek bir potansiyele sahibiz. Ancak şartlar ne olursa olsun ilk temennim karşılaşmanın dostça bir atmosferde geçmesi yönündedir. İyi bir kadromuz var ve takımdaki tüm futbolcularımız kulübümüz adına mücadele etmekten mutluluk duyuyorlar. İyi gidişatımızı Fenerbahçe karşısında da sürdürerek, şehrimizi ve taraftarlarımızı sevindirmeye devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Sumudica ile çalıştığımız için mutluyuz”

Teknik Direktör Marius Sumudica’nın her zaman heyecanlı ve futbolu yaşayan bir teknik adam olduğunun altını çizen Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, “Marius Sumudica, futbolu yaşayan ve tüm futbolcularımızın da büyük saygısını kazanmış, kendini kanıtlamış bir teknik direktördür. Zaman zaman hakemler tarafından çok kolay kartlar gösterilmiş olsa da biz istikrarın başarıyı getireceğine her zaman inanarak hareket ettik. Yaklaşık 1.5 yıldır kendisiyle çalışıyoruz ve bu durum özellikle Anadolu kulüpleri için alışagelmişin dışında. Türk futbolunda birkaç maç içerisinde hoca değişiklikleri olabiliyor ancak biz zor günler yaşasak dahi hocamıza hep güvenmeyi seçtik. Kendisiyle yönetim olarak iyi bir ilişkimiz var ve bu da takımımızın göstereceği performanslar adına büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe karşılaşmasında da cezasını tamamlayacak ve saha kenarında tüm enerjisiyle yine görevini yapacak. Sumudica ile çalıştığımız için mutluyuz ve bundan sonraki süreçte de kendisinden beklentilerimiz çok yüksek. Yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz ve Gaziantep Futbol Kulübü çok daha güzel yerlere gelecek” diye konuştu.

